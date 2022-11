En la mañana de este viernes se dio la audiencia de conciliación en Corte Suprema de Justicia entre el exfiscal, Nestor Humberto Martínez y la senadora, Angélica Lozano, luego de que la congresista fuera denunciada por calumnia e injuria.



La magistrada, Cristina Lombana, ordenó a Lozano rectificarse por la afirmación que había hecho sobre que en 2016, el entonces fiscal había intervenido en la redacción de una proposición para poner el monto de 5.000 millones de pesos como suma a partir de la cual se tipificaría el delito de omisión de activos.



La rectificación deberá hacerse en la cuenta de Twitter de la congresista aclarando que la proposición no la había hecho Martínez, sino el Gobierno Nacional de ese entonces.



El exfiscal Nestor Humberto Martínez dijo hace unos días que con la afirmación que había publicado la senadora, se buscó afectar su honra y buen nombre, y que por ende, la denunciaría ante la Corte Suprema de Justicia.



"Lo anterior significa que mediante su trino público doña Angélica Lozano me endilgó ser el autor, truculentamente, de la cifra de evasión a partir de los cinco mil millones ($5.000.000.000,oo), como presupuesto para la tipicidad del respectivo delito", sostuvo Martínez.



En el acta de la audiencia de conciliación se constata que Lozano se comprometió a realizar la rectificación correspondiente en un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la presente fecha.



"En el 2016 se creó el delito de evasión de impuestos, por defraudación a partir de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). Preciso que la absurda cifra fue propuesta por el Gobierno de la época, no por el entonces Fiscal NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, con quien en su momento coincidimos en cuestionar la elevada e inaplicable suma. En cámara logré se redujera a ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000)y en la conciliación se mantuvo en 5.000.000.000°", señaló el documento sobre la rectificación que deberá hacer la senadora.



