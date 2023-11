Andrés Parales, el auxiliar que demandó a la Policía por libertad de culto: es satánico

“Dios y Patria”: ese es el lema de Policía Nacional, algo con lo que un patrullero de la institución residenciado en Bucaramanga no está tan de acuerdo.



Andrés Parales, un joven de 20 años, acaba de interponer una tutela contra la Policía de Bucaramanga alegando que se le respeten sus derechos a la libertad de culto, pero esta no prosperó por argumentos institucionales.

El patrullero desde la edad de 15 años pertenece a la religión satánica, a través de la iglesia de Lavey.



Las directrices de esa iglesia, entre otras, orienta a sus miembros a dejarse crecer el cabelló como una muestra de rebeldía ante la sociedad.



Sin embargo, el joven, que dejó atrás sus aspiraciones de estudiar derecho por falta de recursos económicos, señaló que desde que entró a la institución “fui obligado a rezar la oración del policía, que es católica. Al no sentirme cómodo diciéndola fui regañado, e incluso un intendente me amenazó (indicando que me haría lo mismo que le ocurrió a Lucas Villa), por lo que debí cumplir con las exigencias que me hacían”, comentó el auxiliar, según reseñó Infobae.

El patrullero asegura que fue obligado a rezar la oración de la Policía. Foto: iStock

Por lo que el patrullero señala que esa media es contraria a los derechos de las personas de profesar y tomar sus decisiones. “No deberíamos seguir las reglas que nos imponen socialmente”, dijo.



En sus redes sociales, el joven asegura ser escritor, empresario y activista y lo largo de los últimos meses ha publicado varias fotografías luciendo el uniforme de la Policía. De hecho, Parales publicó su primer libro titulado Algo más que un sentimiento.

“En la religión satánica en ningún momento se habla sobre violencia. Incluso, dice que una persona no puede tener nada sexual con alguien que no lo quiera”, aseguró al diario El Espectador el joven patrullero.



En su momento, la decisión de Parales de entrar a la Policía se dio con la finalidad de poder tener su libreta militar de una forma más fácil para poder conseguir un empleo y en la actualidad solo le faltan cuatro meses para terminar su servicio.

