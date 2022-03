Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar si Andrés Mayorquín, exasesor de Presidencia, incurrió en alguna conducta disciplinaria o penal por los más de 20 contratos que tuvo su esposa Karen Vaquiro con el Estado.



Por estos hechos tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía adelantan gestiones a fin de determinar las responsabilidades del caso.



El pasado 28 de febrero, el exfuncionario entregó una versión libre ante la Procuraduía en el marco de la investigación por la que ya fue llamado a audiencia pública, que es una etapa procesal similar a un 'juicio' disciplinario.



Ante el órgano de control, Mayorquín y su abogada defensora pidieron anular el proceso, petición que fue negada. Asimismo, habían pedido desestimar como pruebas los pantallazos que presentó públicamente el alcalde de Cartagena William Dau en los que, al parecer, Mayorquín promovía a su esposa para un contrato en esa ciudad. Esa petición también fue negada por el procurador del caso, quien explicó que será la Procuraduría la que, en el análisis del caso, decida qué valor probatorio le da a esos pantallazos.



De otro lado, en la audiencia pública virtual, Mayorquín insistió en que no ha cometido faltas y que ha sido víctima de una '"inquisición" mediática.



"Ni hay conducta, ni es típica, tampoco tiene una ilicitud sustancial ni tampoco es culpable. Mi canon de comportamiento es la moral y la ética", afirmó sobre sí mismo.



Añadió: "Recomendar una hoja de vida a un funcionario público para que cumpla con los fines del Estado, sin incurrir en ningún tipo de presión, sin tener un cargo para influenciar, solo presentar un cargo de vida... no hay una regla de ética y moral contra eso, ¿en qué lugar hay un parámetro que me juzgue disciplinariamente?".



Sobre los contratos de su esposa, afirmó que está seguro de que si él no hubiera sido asesor de Presidencia ella igual hubiera tenido los contratos: "Estoy totalmente seguro de que con las capacidades que tenía Karen, ella podía conseguir no solo esos contratos sino los que pretendiera porque ella trabajaba".



Aclaró que su esposa había tenido contratos con el Estado antes de que él entrara a trabajar en Presidencia: "No es que yo llegara el 17 de octubre y el 18 mi esposa ya tuviese 25 contratos, es un proceso, hay contratos de 2, 3 meses, 6 meses...".

La indagación preliminar en la Fiscalía

El pasado 13 de enero, la Fiscalía anunció que de oficio se abrió una indagación preliminar en el caso, para esclarecer si en la adjudicación de contratos que enredan a la esposa del funcionario retirado se presentaron irregularidades en su selección.



El ente investigador indicó que el proceso para determinar las presuntas responsabilidades pasó a manos de la Dirección Anticorrupción, que expidió las órdenes de policía judicial para obtener los contratos y empezar a hacer entrevistas.

