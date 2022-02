Este lunes, ante la Procuraduría General de la Nación, el exasesor de Presidencia Andrés Mauricio Mayorquín rindió una versión libre en medio del proceso que le sigue el órgano de control, tras el escándalo por los múltiples contratos de su esposa, Karen Vaquiro, con el gobierno.



En la diligencia, que hace parte del juicio disciplinario, Mayorquín dijo que en su contra ha habido una "inquisición" mediática y pidió anular el proceso disciplinario en su contra, argumentando que no hay ninguna irregularidad en su actuar.



La Procuraduría lo investiga por una presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados más de 20 contratos a su cónyuge en distintas entidades estatales, mientras él trabajaba en el despacho de María Paula Correa, jefe de Gabinete del presidente Iván Duque.



En la diligencia, él explicó que nunca incurrió en tráfico de influencias, que es un trabajador arduo y con estudios y no alguien que se estuviera beneficiando sin mérito alguno de ser funcionario público.

"Ni hay conducta, ni es típica, tampoco tiene una ilicitud sustancial ni tampoco es culpable. Mi canon de comportamiento es la moral y la ética", afirmó sobre sí mismo.



"Yo tengo dos hijas, ellas conmigo tuvieron que vivir todas estas semanas de injurias y toda la cantidad de cosas en contra mía. Esto a mí me causó una crisis moral muy fuerte, los funcionarios públicos no somos perfectos, somos perfectibles", explicó.



Añadió: "Recomendar una hoja de vida a un funcionario público para que cumpla con los fines del Estado, sin incurrir en ningún tipo de presión, sin tener un cargo para influenciar, solo presentar un cargo de vida... no hay una regla de ética y moral contra eso, ¿en qué lugar hay un parámetro que me juzgue disciplinariamente?".



Manifestó igualmente que cuando quiso dar su versión, fue atacado, y afirmó: "Ningún colombiano nunca más puede ser sujeto de estos vejámenes mediáticos tan fuertes. Acá hay un interés político detrás de todo esto, no hay una conducta ni un supuesto tráfico de influencias, no hay una culpabilidad".



Del mismo modo manifestó: "Yo dudo mucho que alguien me vuelva a contratar algún día, ya ni me contestan en la Presidencia, pero si a mí alguien me diera la oportunidad, tomaría esto como una causa personal para que ningún colombiano vuelva a vivir lo que yo he vivido. Le suplico señor procurador que pueda volver a ser habilitado, que me habilite para decirle al poderoso que no se volverá a levantar contra un colombiano más".

Procurador le preguntó por los contratos de su esposa

Andrés Mayorquiín y Karen Vaquiro. Foto: Archivo particular

Frente a una pregunta del procurador del caso, sobre si creía que si no hubiera sido asesor de Presidencia su esposa hubiera conseguido tantos contratos en un lapso de dos años, Mayorquín respondió: "Estoy totalmente seguro que con las capacidades que tenía Karen ella podía conseguir no solo esos contratos sino los que pretendiera porque ella trabajaba. Nosotros antes de entrar a Presidencia trabajábamos juntos en el Congreso, constituimos una sociedad porque teníamos un sueño de constituir una actividad empresarial, actividad que yo entregué cuando me salí, mi esposa siguió trabajando en eso".



Aclaró que su esposa había tenido contratos con el Estado antes de que él entrara a trabajar en presidencia: "No es que yo llegara el 17 de octubre y el 18 mi esposa ya tuviese 25 contratos, es un proceso, hay contratos de 2, 3 meses, 6 meses...".



Reiteró que si él no hubiera sido funcionario público, su esposa "tendría más contratos de los que alcanzó", porque, dijo, es una mujer disciplinada y trabajadora.

"Karen estuvo en los mejores promedios de ambos programas (pregrados) que estudiaba, se graduó siendo summa cum laude, la primera de su promoción. Cuando ella termina sus dos programas, se presentó a la Universidad Nacional a hacer una maestría en Economía en investigación, y luego, con 25 o 26 años, entra a hacer un doctorado en a Universidad Nacional", comentó sobre su esposa.

Por ultimo concluyó: "Siempre presumen que acá hay unos vagos que simplemente se usufructúan del Estado cuando lo que hay acá es una pareja de jóvenes, absolutamente disciplinados, trabajadores como nadie y absolutamente formados para trabajar. Lo único que hemos hecho es trabajar por este país y estudiar".

Aunque tanto Mayorquín como su abogada defensora habían pedido anular este proceso, el procurador del caso no aceptó esa petición y el expediente seguirá. Sin embargo, sí se aceptó decretar varias de las pruebas que pidió la denfesa del hombre, entre estas, copias de contratos que Vaquiro tuvo antes de que Mayorquín entrara a la Presidencia.



La abogada defensora también había pedido que se excluyeran del proceso los pantallazos de supuestas conversaciones entre Mayorquín y el alcalde de Cartagena, William Dau, en las que le ofrecía la hoja de vida de Vaquiro.



Según la abogada, en los pantallazos aparece un nombre 'Mayorquin presidencia' que le puso Dau al contacto, pero que esto no permite saber realmente quién era el interlocutor.



También criticó que si nunca se habían conocido, Dau no tenía por qué saber que Mayorquín era asesor de Presidencia; y que, en todo caso, se violó la cadena de custodia.



No obstante, el procurador no admitió esta petición y dijo que será el funcionario disciplinario el que en su momento evalúe si le da valor o no a esos pantallazos.

