Para este 27 de octubre se tiene previsto que continúen las audiencias en las que la justicia colombiana intenta esclarecer la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, quienes fueron encontrados sin vida en una lujosa casa en La Calera, el pasado 21 de noviembre de 2021.



(Le recomendamos leer: Jhonier Leal: las nuevas revelaciones claves de testigo sobre el asesinato de Mauricio).



Pruebas entregadas por la Fiscalía darían cuenta de que la única persona que ingresó a la mansión durante la noche del macabro crimen fue Jhonier Leal, uno de los hermanos de Mauricio, quien permanece recluido en una celda de la cárcel La Picota debido a los fuertes señalamientos que se han hecho en su contra.

De hecho, en una de las diligencias que se ha adelantado dentro del caso, el fiscal Mario Burgos acusó al hermano de Leal de cometer el asesinato y armar una escena perfecta para que la muerte de ambas personas pareciera un crimen. "Usted es el responsable", sentenció el fiscal, refiriéndose a Jhonier.



Sus señalamientos se dieron luego de que el ente investigador entregara el material probatorio recogido en la casa 18 del Conjunto Residencial Arboleto, lugar en donde fueron encontrados los dos cuerpos con múltiples heridas causadas por arma blanca.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal. Foto: Archivo particular.

Dentro del paquete de pruebas entregado por la Fiscalía y que vinculan a Jhonier con el doble homicidio, resaltan unos mensajes de voz que fueron grabados en el celular de Mauricio Leal, pidiendo perdón a sus familiares por presuntamente asesinar a su madre y por haberse suicidado.



No obstante, lo que llamó la atención de los investigadores fue que los mensajes fueron grabados cuando el cuerpo sin vida del famoso estilista ya reposaba sobre una cama en la mansión de La Calera.



(Le podría interesar: El testimonio que revolcó el caso de Mauricio Leal: otro hermano habría querido matarlo).



Pero para el ente investigador también fue evidente que Leal habría intentado dejar la escena del crimen sin ninguna prueba que lo relacionara. Intentó ocultar las sabanas y acomodar los cuerpos.



Sin embargo, manchas de sangre dejadas en los escalones de la casa y un cabello lo vincularían con el doble homicidio. Un cuchillo ensangrentado también dio cuenta de que fue el arma usada por el principal sospechoso para cometer el atroz crimen.



Y aunque todas las pistas recogidas dentro del caso señalan que Jhonier Leal sería el responsable del crimen cometido en la casa 18; un testimonio entregado ante la jueza 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento involucraría a otro miembro de la familia dentro de la investigación del caso.

Facebook Twitter Linkedin

Jhonier Leal y su asesinado hermano, Mauricio Leal. Foto: Archivo particular

El otro hermano señalado del crimen

El giro inesperado dentro del caso de Mauricio Leal tuvo su epicentro en un testimonio entregado por Francisca Teresas Muñoz González, quien aseguró haber sido amiga cercana de Marleny Hernández.



En la diligencia ante la justicia colombiana y bajo un testimonio juramentado, la mujer mencionó el nombre de Carlos Andrés García: el otro hijo de Marleny, quien permanece recluido en una cárcel de Jamundí. Valle del Cauca, por una condena por abuso sexual.



Según la testigo, "Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar, ni Mauro tampoco".

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: EL TIEMPO

Muñoz afirmó que hablaba frecuentemente con la familia Leal y que tenía miedo de entregas sus declaraciones tras los fuertes mensajes que le había entregado Andrés en una llamada telefónica.



"Antes de morir ellos, hablé con Marleny. Estaba muy preocupada, me dijo que Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'", sentenció la mujer.



(Además: Caso Jhonier Leal: testigo revela detalles impactantes del doble homicidio en Bogotá).



La amiga de la familia Leal confesó que quiso rendir testimonio, pues le parecía extraño lo dicho por Andrés. Además, aseguró que fue víctima de un atentado en contra de su vida cuando hombres desconocidos intentaron matarla.



"Vine aquí porque yo ya no tengo nada que perder, estoy muy enferma. Dije 'tengo que hablar lo que dijo Marleny'", concluyó la testigo.

La condena de 15 años en contra de Andrés García

En una cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, permanece recluido Carlos Andrés García Hernández, el hijo de Marleny, quien fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual, al parecer, en contra de una menor de 14 años.



El hombre había dicho en entrevistas previas que se negaba a creer que la muerte de su medio hermano y de su madre se hubiera tratado de un suicidio e inculpó a Jhonier como principal responsable del doble homicidio.

Facebook Twitter Linkedin

Casa de Mauricio Leal en La Calera. Foto: EL TIEMPO

"Desde el principio me negué a creer que fue un suicidio, no sé si de pronto Jhonier le cogió rencor a mi hermano porque estaba triunfando y también por celos de mi mamá", aseguró el hombre.



Y aunque en los días siguientes al crimen García había dicho que no estaba interesado en recibir la herencia de su hermano, el estilista; meses después se conoció que el hombre estaba pidiendo una rebaja a su pena de 15 años y que entraría en el proceso de litigio que se adelantaba por la millonaria herencia.



(Le recomendamos leer: Jhonier Leal se quedó sin abogada; Ana Julieth Velásquez renunció a su defensa).



La ley colombiana establece que, como Mauricio no tenía cónyuge ni hijos, toda la herencia pasaría a manos de sus dos hermanos: Jhonier y Carlos Andrés.



No obstante, la Fiscalía informó que un fiscal adscrito a la dirección especializada en Extinción de Dominio impulsaría medidas cautelares excepcionales de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes del peluquero y su madre, los cuales sobrepasan los $5.600.000.000.



Entre dicha herencia se menciona un inmueble, dos vehículos, una sociedad y las peluquerías de Mauricio Leal.



Ahora, Carlos Andrés deberá presentarse en una audiencia programada para el próximo 27 de octubre de 2023 para que entregue información relacionada a las declaraciones hechas por la testigo Muñoz González.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...