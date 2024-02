Condena a Andrés Felipe Muñoz, por aborto sin consentimiento, es 'inédita': Causa Justa

En las últimas horas, el Tribunal Superior de Medellín condenó al líder de la barra ‘Los del Sur’ e integrante de la banda de música ‘Tr3s de Corazón’ Andrés Felipe Muñoz Lara por el delito de aborto sin consentimiento.



La condena desató toda clase de reacciones en redes sociales, debido a que en marzo de 2022, el juez Noveno Penal del Circuito y en marzo de 2022 absolvió a Muñoz Lara, pero la defensa de Milena Uribe, apeló la decisión.

Uribe señaló que el 31 de diciembre de 2017 sostuvo una relación sexual con Muñoz y quedó embarazada, tras varios meses el hombre le dijo que no podía tener ese hijo y se ofreció a costear un viaje para que interrumpiera el embarazo en el exterior, pero Uribe siempre indicó que no iba a practicarse un aborto.



Al cabo de unas semanas, Uribe señaló que Muñoz le dio un jugo el cual contenía misoprostol, una sustancia abortiva que de inmediato le produjo la interrupción del embarazo.

Causa Justa es un movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres.

Frente a esta condena, tras 6 años de proceso, Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa, señaló que “todo acto de justicia es bien recibido desde el movimiento”.



“El caso del baterista es un caso de alguna manera emblemático porque es una persona conocida públicamente y porque en su momento el juez pese a reconocer que había pruebas para condenar a este personaje -por haberle dado sin su consentimiento un medicamento abortivo a la mujer-, en ese momento el juez desestimó esas pruebas”, dijo González Vélez.



La integrante del movimiento, quien es médica, máster en Investigación social en salud y Doctora en Bioética, Ética aplicada a la Salud, como vocera de Causa Justa, señaló que la condena es "un acto de justicia” y, de alguna manera, “es inédita”.



“La mayoría de las condenas por aborto en Colombia, más de un 80 por ciento, son en contra de las mujeres que se han realizado abortos consentidos, es decir, abortos que ellas han decidido llevar adelante, y solo un 2.9 por ciento de los abortos no consentidos son condenados. Entonces ese dato y esa cifra lo dicen todos”, dijo la experta.

Para el penalista Francisco Bernate el caso denominado ‘mesoprostol’ es muy importante, aunque no totalmente innovador, en la medida en que hay casos y antecedentes, en ese contexto sobre abortos no deseados.



Explicó el penalista que el artículo 123 del Código Penal establece una pena de prisión de 4 a 10 años para el denominado aborto no consentido, que es aquel que se realiza sin la anuencia o sin el consentimiento de la mujer y destacó que el caso sí sienta “un precedente muy importante” respecto del aborto impropio en Colombia.

