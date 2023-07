El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva seguirá detenido en prisión domiciliaria, pues el Juzgado 002 de Ejecución de Penas de Bogotá ratificó esa medida de detención.



De acuerdo con registros públicos de la rama judicial, el 28 de junio este juzgado tomó la decisión de “no revocar el sustitutivo de la prisión domiciliaria otorgado al sentenciado”.

En la práctica, esto significa que el exfuncionario tendrá que seguir cumpliendo en su casa lo que le resta de la condena de 17 años, 5 meses y 8 días de prisión por las irregularidades que rodearon el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

De acuerdo con el abogado Víctor Mosquera, quien representa a Arias, la decisión del Juez de ejecución de penas no obedeció a una solicitud que hubiera elevado para tener libertad condicional o medidas sustitutivas de la casa por cárcel.



Esas peticiones no se han hehco porque Arias aún no cumple con el tiempo para ello.



"La decisión, por el contrario, tiene que ver con una falsa trasgresión a su medida de detención domiciliaria reportada por el Inpec al Juez. Como quiera que esta defensa y el propio Andrés Felipe Arias pudimos probar que dicha trasgresión era inexistente, el juez decidió no revocarle la medida de detención domiciliaria", comentó.

Estos mismos registros dan cuenta de que Arias está en casa por cárcel desde el 22 de agosto de 2022; previo a esto estuvo privado de su libertad en la Escuela de Caballería de Bogotá, y antes pasó varios años detenido en Estados Unidos hasta su extradición, en julio de 2019.

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, entrando a la audiencia en la que, en 2022, la Corte Suprema dejó en firma su condena.. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Después de esta negativa del juzgado de revocarle la prisión domiciliaria, los movimientos más recientes que registra el expediente son de este jueves, 6 de julio, día en que el despacho informó que recibió un correo electrónico, fechado el 30 de junio, en el cual el abogado de Arias pidió una autorización para cambiar la dirección del lugar de trabajo del sentenciado.



En su correo, el abogado también pidió que se le permitiera el desplazamiento por la zona urbana de Bogotá. Aún no se registra cuál es la respuesta del juzgado ante esa petición.



La condena que paga el exministro

Andrés Felipe Arias en una reunión en la que habló del programa AIS. Foto de archivo. Foto: César Carrión

Es de recordar que Arias, quien fue un alfil del expresidente Álvaro Uribe Vélez, purga una condena que le confirmó la Corte Suprema de Justicia el año pasado por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en relación con las fallas en AIS.



De acuerdo con la condena del máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, Arias desconoció los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad en los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, que fueron celebrados de manera directa, cuando se tenía que hacer una licitación pública, por el Ministerio de Agricultura con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Cartera de Agricultura (IICA).



Los convenios supuestamente eran para la transferencia de ciencia y tecnología, asociada a los proyectos de riego y drenaje para el programa AIS, pero en realidad fueron para la administración de recursos, tanto así que a los beneficiarios del programa les tocó asumir la realización de los proyectos, la construcción de los sistemas de riego y drenaje.



Así mismo, la condena también cuestiona que el exministro Arias permitió que terceros se apropiaran de manera ilegal de recursos públicos mediante el fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos vinculados con los predios resultantes como si se tratara de diferentes fincas, entre otros.



De acuerdo con la Corte, Arias tenía influencia sobre los funcionarios del Ministerio de Agricultura que manejaban el programa AIS y además sabía del fraccionamiento ilícito de predios desde antes de octubre de 2009 y, a pesar de ello, no hizo nada para evitar la apropiación de los recursos por los particulares.



Finalmente, la Corte Suprema cuestionó que Arias concibió el programa Agro Ingreso Seguro para hacer de este la base de su proyecto político, y mantenía reuniones familiares con grupos políticos.

Corte Suprema dejó en firme, en febrero, la condena contra Andrés Felipe Arias

