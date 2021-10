Policía reitera que se respetaron derechos a la patrullera Andrea Cortés

Este mediodía del martes, el Inspector General de la Policía Nacional, el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, se refirió a la investigación adelantada contra la patrullera Andrea Cortés Guarín, quien este lunes fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 11 años.



De acuerdo con el general, "la Inspección General ha sido respetuosa y garante de todos los derechos constitucionales y legales que amparan a los intervinientes en este tipo de acciones administrativas", en referencia al caso de la patrullera Cortés.



El general Rodríguez resaltó que la investigación disciplinaria y la decisión que como consecuencia de esta se adoptó fue "proferida por la autoridad que la Ley 1015 de 2006 del Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, le otorga, por lo cual es legal".



A la patrullera Cortés la investigaron con base en una denuncia interpuesta por la regente de la una droguería, ubicada en el centro comercial Titán Plaza, que señaló a la uniformada de haberse llevado una crema para el contorno de los ojos, por un valor de 141.000 pesos, sin pagar.



De igual forma, el Inspector General de la Policía dijo que en la actuación disciplinaria se agotaron todas las etapas que hacen parte del debido proceso "garantizando el ejercicio del derecho de contradicción", puntualizó.

El general Rodríguez dijo que Cortés estuvo representada por su abogado defensor con lo que se le dio la oportunidad de interponer los recursos de ley.



Sobre la decisión, Ellis William Reinel Vásquez, abogado de la patrullera, le dijo a EL TIEMPO que no van a apelar, sino que van a presentar la revocatoria del fallo "para que sea la Procuraduría General la que se pronuncie”.



Este lunes, en la lectura del fallo, que se hizo en audiencia virtual, se describió la secuencia de las imágenes de la cámara de seguridad del local, video que apoya las conclusiones de la investigación según la cual la patrullera se llevó la crema a conciencia y sin pagar y no hubo error por parte de la cajera.



Frente a los hechos, la uniformada narró en medio del proceso: "Le digo que sí, que me la llevo. (...) Entonces ella (la vendedora), me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del covid ella no empacó".



De igual forma, la patrullera dijo que sabe que en esos lugares hay cámaras de seguridad y que, además, estaba uniformada, y que su nombre está en su guerrera de uniforme y su placa de identificación institucional.



Además, en la audiencia de descargos mencionó que nunca tuvo la intención de llevarse la crema sin pagar, que jamás lo habría hecho, porque "no es una ladrona y su función es salvaguardar y velar por los derechos de los ciudadanos".



Andrea Cortés Guarín es la primera mujer trans en hacer parte de la Policía Nacional.

