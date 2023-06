A la Clínica Dumian, en Girardot, Cundinamarca, fue llevado el joven Anderson Miguel Páez León el pasado 1 de febrero hacia las 11:40 de la mañana. El reporte de ese centro médico señaló que un familiar manifestó que el hombre, de 34 años, atravesó una ventana de vidrio hace 40 minutos y siguió nadando en una piscina por largo rato con heridas. Posteriormente, pierde la conciencia.



A ese centro médico, Anderson Miguel “llegó sin signos vitales, totalmente cianótico, frío, pupilas dilatadas no reactivas, rígido con livideces con múltiples heridas”, dice el informe.

Por las extrañas circunstancias de este caso, la madre del joven, María Cecilia León, pidió que se investigue a fondo lo que le pasó a su hijo, pues en busca de respuestas y en pleno shock emocional por su pérdida, familiares preguntaron en el centro médico las causas. Allí, sin entrar en detalles, les dijeron: “A ese muchacho lo golpearon y tiene un golpe en la columna”.



Según las versiones preliminares de los hechos, el hombre habría atravesado una ventana y se habría ahogado en la piscina de la finca La Esmeralda en Ricaurte, en Cundinamarca. Sin embargo, en diálogo con EL TIEMPO, María Cecilia León dijo que no entiende cómo pudo ocurrir una situación tan extraña y un hecho que a simple vista parece totalmente absurdo.

“A ese muchacho lo golpearon y tiene un golpe en la columna”. FACEBOOK

Este diario tuvo acceso a la necropsia entregada por Medicina Legal, en la cual se reseñó que el cuerpo del joven, según las versiones de quienes lo llevaron a la clínica, habría atravesado una puerta o una ventana de vidrio y luego se ahogó en una piscina.



El médico especialista en medicina forense catalogó la muerte del joven como “violenta”.



Su madre contó con nostalgia que el cadáver de Anderson tenía múltiples golpes a lo largo de su cuerpo. Versión que es corroborada con el informe de necropsia, en el cual se mencionan traumas en el rostro, en el torso y en las extremidades del joven.



Anderson Miguel era un comerciante que se dedicaba a la compra y venta de automóviles y también tenía un local de celulares en Bogotá. Vivía al sur de la ciudad y ese fin de semana había alquilado una finca en Ricaurte: lugar donde perdió la vida.



María Cecilia recordó que eran las 11:22 de la mañana, de aquel 1 de febrero de 2023, cuando recibió la llamada de su nieto, un menor de edad, diciendo que Anderson se había ahogado en una piscina.



La mujer, sorprendida con la situación, le entregó el celular a otro de sus hijos, quien viajó de inmediato hasta la clínica de Girardot a donde había llegado el cuerpo sin vida del joven bogotano.

Esta es la Clínica Dumian, lugar a donde fue llevado Anderson Foto: Suministrada

En el informe de Medicina Legal se puede leer que el hombre ingresó al centro asistencial sobre las 11:40 de la mañana, pero que no tenía signos vitales, con múltiples cortadas y heridas en su cuerpo.



Dentro del mismo documento también se reseñó que la causa de la muerte fue un “trauma raquimedular secundario, luxación cervical y anoxia tisular”.

¿Por qué decidió lanzarse hacia una ventana? ¿Alguien lo lanzó? ¿Por qué nadie corrió a ayudarlo tras semejante golpe? ¿Fue golpeado antes? ¿Por qué hay rastros de sangre en mucho lugares de la casa? FACEBOOK

Esta autopsia, conocida por EL TIEMPO, explicó que Anderson Miguel sufrió un politraumatismo, con múltiples heridas en el cuerpo, en el cual la lesión más importante es un trauma cerrado a nivel de la columna cérvico-dorsal (la unión del cuello con el tórax), que le ocasionó el desplazamiento de una vértebra que invadió el canal medular, lesionando la médula espinal en un nivel que, dependiendo de su severidad, puede dejar sin movimiento y sin sensibilidad a la persona desde el sitio de la lesión para abajo (en este caso podrían ser los brazos y las piernas).



A lo anterior se sumó que el bogotano tuvo compromiso de todo el organismo por sumersión; es decir, el agua entró a su organismo, produciendo un ahogamiento, lo que explicaría, en conjunto, la causa de la muerte.



En otras palabras, el golpe que sufrió en la vértebra alta lo dejó sin movimiento. Incluso, este tipo de golpes, podría dejar a la persona cuadripléjica.



Sin embargo, la misma autopsia dejó claro que todos los componentes que llevaron a estos desenlaces tienen que ser investigados por las autoridades, dado que se trató de una muerte traumática en la cual las circunstancias no quedan explícitas en la autopsia.

Anderson tenía dos hijos. Foto: Suministrada

Por eso, María Cecilia hace varias preguntas: ¿cómo fue el momento cuando ocurrieron los hechos? ¿Por qué decidió lanzarse hacia una ventana? ¿Alguien lo lanzó? ¿Por qué nadie corrió a ayudarlo tras semejante golpe? ¿Por qué dicen que se quedó nadando cuando probablemente quedó inmóvil? ¿Fue golpeado antes? ¿Por qué hay rastros de sangre en mucho lugares de la casa?



Además, la madre del joven señaló que las versiones entregadas por la pareja de su hijo eran confusas y que no coinciden con los testimonios entregados en la clínica de Girardot.



Comentó, entre otras cosas, que la pareja de Anderson le dijo que había muerto borracho, pero días más tarde cambió la versión: le aseguró que había muerto de una sobredosis.



En el informe forense de Medicina Legal también se detalló que el cuerpo tuvo varias laceraciones en su cuerpo, siendo la del muslo la más profunda. “Se encontraron dos tipos de heridas producto de un elemento cortante por bordes definidos y heridas por elementos corto contundentes de bordes afractuosos, siendo estas dos tipos de heridas, pero la primera no es posible especificar con qué elemento cortante fueron producidas, ya que el vidrio puede ser un elemento corto contundente donde su característica son sus bordes afractuosos e irregulares”.

Anderson y sus hermanos. Foto: Suministrada

Estos fueron los hallazgos del CTI

Cuatro horas y media después de que se produjera el accidente en la finca La Esmeralda, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el lugar de los hechos, luego de que en la clínica hubieran ordenado una inspección por la muerte violenta del hombre.

El joven bogotano había alquilado la finca La Esmeralda para ir de vacaciones con su familia. Foto: Suministrada

En el documento en poder de EL TIEMPO se lee que funcionarios de la Policía Judicial aplicaron el método de búsqueda por zonas y que, con apoyo de luces artificiales, hallaron rastros de sangre en varias partes de la casa.



“Se recolectaron rastros de huellas o manchas, al parecer sangre humana, en varias partes de la vivienda (pisos, paredes y sábanas de la cama), las cuales se fijaron como evidencia N.° 2, 3, 4, 5 y 6”, sentenció el informe de Medicina Legal.



Así mismo, la madre de Anderson dijo que la pareja del joven le comentó que había una cámara de seguridad que estaba apuntando hacia la ventana por la que habría caído el cuerpo a la piscina.



Sin embargo, cuando María Cecilia pidió una copia de dicha grabación le dijeron que la cámara no guardaba los videos y que solo funcionaba en tiempo real.



También mencionó que la pareja de Anderson le había dicho que ella sintió cuando el cuerpo cayó a la piscina, pero que se había acostado a dormir porque vio que el joven se estaba moviendo sin complicaciones.

Anderson y demás familiares. Foto: Suministrada

Las amenazas previas

“Ella está haciendo cosas muy feas. Por favor ore mucho por mí” FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, María Cecilia reveló que su hijo ya le había dicho en varias oportunidades que no estaba teniendo una buena relación con la pareja que vivía: “Ellos se la pasaban peleando a toda hora y ella lo había amenazado”.



“Ella está haciendo cosas muy feas. Por favor ore mucho por mí”, comentó María Cecilia sobre el último mensaje que recibió de su hijo en vida.



Su madre clama por justicia en la investigación y les pide celeridad a las autoridades para esclarecer las causas de la muerte del joven.



No obstante, fuentes de la Fiscalía consultadas por EL TIEMPO señalaron que el caso habría sido archivado al no hallar participación de terceros y que el hecho se reduciría a que “el joven salió corriendo, atravesó una puerta de vidrio y cayó a la piscina”.



De otro lado, en el informe de Medicina Legal se pidieron estudios complementarios de muestras de sangre y orina para toxicología, los cuales todavía no se conocen.



La madre insistió que necesita un esclarecimiento del caso.



JUAN PABLO CONTRERAS Y CRISTIAN ÁVILA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

