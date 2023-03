¿Qué viene pasando hace ya años en Colombia que les da a algunas comunidades o grupos de interés la idea de que pueden imponer sus posiciones –sean estas legítimas o no– por la fuerza, y que incluso pueden asesinar a policías o a cualquier otro colombiano para conseguir lo que piden?



(Lea también: Violencia en el Caguán, un patrón que ya se sufrió en otras regiones).



El fenómeno no es nuevo: lo hemos visto repetirse una y otra vez en los paros de 2020 y 2021 y a lo largo y ancho de la que llaman ‘la Colombia profunda’, en los ‘bloqueos sociales’ contra la erradicación de narcocultivos y contra las capturas de miembros de grupos armados que siguen imponiendo su ley en varias comunidades.



(Le puede interesar: Lo que se sabe de los 79 policías retenidos por campesinos en Caquetá).

Se argumentará, y con razón, que el abandono del Estado por décadas y las violencias y usos desmedidos de la fuerza de miembros del Ejército y la Policía en muchos casos son el contexto infaltable para interpretar correctamente lo que pasa en esas protestas.



Pero lo que se acaba de ver en San Vicente del Caguán, donde miembros de una llamada ‘guardia campesina’ quemaron una instalación petrolera, asesinaron a cuchillo a un policía y luego mantuvieron secuestrados por más de un día a 78 uniformados –el Gobierno usó el término ‘retenidos’–, debe alertar al país.



(Puede interesarle: Se reactivó la erradicación: Policía intervino 769 hectáreas con matas de coca).



Mucho más porque no se trata de un hecho aislado: al otro lado la cordillera Central, en el Cauca, siguen los episodios de encapuchados –todos los testigos coinciden en que son miembros de comunidades indígenas– que irrumpen violentamente en fincas cañeras y ejercen violencia contra los trabajadores que tratan de oponerse a la destrucción. La semana pasada hubo un nuevo ataque que dejó un empleado gravemente herido. Y van al menos dos trabajadores asesinados en circunstancias similares en cuatro meses.



Desde el Caguán llega la misma queja que se ha escuchado en el Cauca y el Valle, en el Meta y en el norte de Antioquia: que el Gobierno está llegando tarde. Tanto para buscar un diálogo con los que protestan como para evitar que grupos violentos sigan aprovechando, para sus propios intereses (a pesar del supuesto cese de fuegos), las necesidades de las comunidades.



(Más notas: Son 14.626 los integrantes de redes criminales que piden pista en la ‘paz total').



Lo que se sigue reclamando es que el Gobierno deje en claro que las conflictividades se van a atender, pero que las vías de hecho no se impondrán. Y eso no se logra usando eufemismos para hablar de secuestros ni impidiendo que la Fuerza Pública, con todo el apego a la ley y en cumplimiento de los protocolos más estrictos, cumpla con sus obligaciones. Entre las que está, que no se nos olvide, salvaguardar también la vida y la integridad de sus propios miembros cuando hay un riesgo inminente.



La justicia debe actuar para identificar y juzgar a los asesinos del subintendente Ricardo Arley Prieto y del campesino Reynel Arévalo, la otra vida que se perdió en esa violenta asonada. Y se echa de menos el liderazgo del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a la hora de enviar el mensaje claro de que el Gobierno va a hacer cumplir la ley para evitar el asesinato impune de policías y las prácticas humillantes contra miembros de la Fuerza Pública que solo estaban cumpliendo con el deber de defender la ley.