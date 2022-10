Indignado –otra vez–, el país asiste a serias denuncias de que los bienes incautados a las mafias siguen quedando en las manos equivocadas, a pesar de todas las medidas y todos los anuncios de los gobiernos de turno. Es un problema estratégico, pues si algo han aprendido los aparatos de justicia de todos los países es que sin perseguir las fortunas ilegales –más que perseguir, realmente ponerlas en manos del Estado– no hay chance real de derrotar al crimen, sin importar cuántos delincuentes terminen tras las rejas.



(Lea también: SAE lanza dura advertencia: pondrá en cintura a depositarios de bienes)

Y es una lección que hemos aprendido con sangre y con tardanza. A pesar de que el narcotráfico era una amenaza evidente desde los años 60, el país solo vino a contar a finales de los 90 con una ley, la de extinción de dominio, específicamente pensada para ir detrás de las platas mal habidas. Antes de eso, por más de tres décadas, quitarles las mansiones, yates y avionetas a los narcos fue una quijotada, muchas veces mortal, de algunos valientes jueces y policías. Y ni hablar de la invisibilidad que blindaba –aún pasa– a los bienes obtenidos con el saqueo de los recursos del Estado.



Lo que no vimos venir fue que esos bienes incautados a la mafia a costa de vidas se iban a convertir en una lucrativa fuente de ingresos –una más– para los avivatos de siempre, esos que conocen perfectamente los andamiajes y los huecos del sistema y que los aprovechan para su propio beneficio. Y, consecuencia lo uno de lo otro, son legión los casos en los que los millonarios bienes arrebatados a la delincuencia no han ido a los programas que el país necesita –entre ellos la entrega de tierras productivas a los campesinos–, sino que se han quedado en manos de fichas de los poderosos que siempre han rondado el pastel de las incautaciones. No son pocos los apartamentos y fincas extinguidos a la mafia que terminan en manos de excongresistas y ex altos funcionarios después de una seguidilla de ventas y compraventas. La información privilegiada sobre los megabienes que salen a remate es otro de los frentes en los que siguen faltando control y transparencia.



(Además: La turbia historia de los bienes que el Estado incautó a narcos y se esfumaron)



Hoy, el presidente Gustavo Petro ha advertido que la feria con esas propiedades continúa y ha pedido que todos los órganos de control actúen cuanto antes. Un llamado que, por cierto, debía llegar a la Corte Suprema, donde terminaron olvidadas –algunos dirían engavetadas– las sólidas denuncias que por el saqueo a los bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) había contra miembros del Congreso de la República. En casi 10 años la Corte simplemente no avanzó en ese escándalo.



Las denuncias del Presidente son graves y, además de las investigaciones, es claro que se necesitan ajustes en la ley que agilicen el tránsito de los bienes ilegales a manos del Estado. Pero en esa necesaria campaña hay que proteger los avances en el control –que los hay, y muchos– entre lo que era la vieja y corrupta DNE y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El país necesita saber realmente cuál es el inventario de bienes incautados y su estado. Y hay que estar atentos a evitar que los cambios que se hagan no terminen siendo usados para volver a lo de antes: a políticos entrando a saco en los bienes que deben ir, única y exclusivamente, a cumplir con la función social del Estado.



(Le puede interesar: 'El país no sabe cuántos inmuebles se borraron del inventario de narcobienes')



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET