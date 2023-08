El terremoto judicial y político desatado por la confesión de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y uno de sus generales en la campaña en la costa Atlántica, representa una prueba de fuego para toda la institucionalidad colombiana que tiene que ser afrontada con máxima responsabilidad y máximo apego a la ley. Tanto por el Gobierno Nacional como por las fuerzas de oposición y, por supuesto, por los órganos de investigación que tendrán a su cargo las diferentes investigaciones.



De entrada, hay que decir que la fortaleza y seriedad de la investigación realizada por la Fiscalía dejó sin argumentos a los que intentaron, a lo largo de los últimos cuatro meses, mostrar el proceso contra Nicolás Petro como parte de una supuesta persecución contra el jefe de Estado. El juicioso seguimiento a los movimientos financieros y compra de lujosos bienes del hijo mayor del Presidente, que claramente no corresponden con sus ingresos como diputado del Atlántico, desbarató una defensa que llegó a la audiencia de imputación de cargos hablando de supuestas violaciones al debido proceso y abusos de autoridad, pero que apenas horas después reconocía ante el país que la intención de colaborar con la justicia era producto de una decisión autónoma y sin presiones de ningún tipo.

Hoy, lo que está ya establecido plenamente es que tanto Nicolás Petro como su exesposa, Day Vásquez, movieron los hilos de la corrupción pública y privada para obtener provecho económico, y que para ello se valieron del hecho de que Nicolás era el hijo del primer mandatario. Lo que viene es que la justicia, como en su momento pasó con las versiones de los jefes de las Auc en el escándalo de la ‘parapolítica’, no se quede en las solas declaraciones, sino que haga su trabajo para separar la paja del trigo. Tanto exculpaciones como supuestas responsabilidades en la señalada infiltración de platas no declaradas en la campaña presidencial deben ser comprobadas o desechadas por el trabajo técnico-judicial en las instancias correspondientes.



Y hay un reto adicional para la justicia en una instancia que siempre ha generado polémica: la entrega de beneficios a cambio de colaboración judicial. Para muchos, la libertad condicional que recibieron los dos confesos corruptos –la Fiscalía pidió detención domiciliaria para Nicolás, pero el juez no atendió ese llamado– no es precisamente el mensaje mejor recibido por una sociedad como la colombiana, que sigue pensando, muchas veces con razón, que la justicia les pega más duro a los de ruana.



La fiscalía de Francisco Barbosa, que por cierto está aplicando figuras establecidas en la ley, se enfrenta a la obligación de demostrar con resultados jurídicos que a veces vale la pena tragarse grandes sapos a cambio del bien mayor. En este caso, destapar los verdaderos alcances de la red de corrupción política que desenterró en el país el fantasma del proceso 8.000.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET