En nuestra historia hay una larga lista de clanes criminales que por años han logrado burlar la justicia. Gracias a su poder de corrupción y de intimidación se blindan de la acción judicial incluso por décadas. Y cuando por alguna razón se logra procesarlos y condenarlos, consiguen con indignante –sospechosa– facilidad beneficios y gabelas penales que no están tan a la mano de la mayoría de presos en el país.



Y en esa larga lista –ya se dijo, son legión– de casos de escándalo ocupan un lugar muy arriba Enilse López, alias la Gata, y sus hijos Jorge Luis y Héctor Julio Alfonso López, los ‘gaticos’.

Por estos días, por una aún no aclarada decisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el país volvió a ocuparse del clan. El hijo mayor de la ‘Gata’, Jorge Luis –exalcalde de Magangué y condenado, como ella, por un asesinato que cometieron los ‘paras’ a sus órdenes– fue nombrado facilitador de paz, y un juez de Barranquilla, el mismo que le había dado casa por cárcel en el 2021, decidió que ese nombramiento le debía dar al condenado, por derecha, un beneficio de libertad. Sin saberse qué gestiones ni con cuál grupo mafioso que busca pista en la ‘paz total’ realizó acercamientos para el Gobierno el hijo de la ‘Gata’, a las carreras el comisionado Danilo Rueda le retiró el estatus, y ya el polémico exalcalde de Magangué volvió a su mansión por cárcel.



Las explicaciones del caso seguramente irán apareciendo en las investigaciones que ya se anuncian en Fiscalía y Procuraduría. Pero lo cierto es que las confusas circunstancias de este episodio refuerzan la idea imperante en muchas zonas del país –en este caso, de la costa Atlántica– de que hay clanes mafiosos que incluso en su mala hora judicial siguen mandando.

Jorge Luis Alfonso López está condenado a 29 años por el asesinato de un periodista, Rafael Prins, que tuvo la mala ocurrencia de investigar su polémica alcaldía. Aunque en octubre de 2021 el ministro de Justicia de la época protestó por el beneficio de casa por cárcel y pidió investigar al juez que lo concedió, ni la medida se echó para atrás ni la Comisión de Disciplina Judicial avanzó en el proceso disciplinario contra el mismo juez que ahora trató de darle libertad al hijo mayor de la ‘Gata’.



Y ella, la madre, va camino de romper todos los registros de condenas por asesinato cumplidas por fuera de una cárcel: fue detenida en 2006 y condenada a 37 años en 2011. De esos casi 17 años privada de la libertad ha pasado apenas unos pocos meses en prisión, por supuestos quebrantos de salud.



La ‘Gata’ comparte con sus hijos no solo el prontuario de negocios y crímenes con los ‘paras’, sino las supuestas enfermedades que les han valido para no pagar sus deudas pendientes con la justicia tras las rejas, sino en clínicas o en sus lujosos apartamentos.



Y hasta ahora no han valido protestas de la Fiscalía ni de los gobiernos de turno para cambiar las polémicas decisiones tomadas por jueces de ejecución de penas. El otro hijo de Enilse López, Héctor Julio, está preso y esperando que la Corte Suprema decida el proceso que tiene en contra por ‘parapolítica’.



En nuestro sistema judicial abundan los beneficios para criminales que en libertad son unos tigres frente a sus víctimas, pero que misteriosamente se convierten en gatitos enfermos cuando son detenidos y deben enfrentar la cárcel por sus delitos. Mientras no se asuma con seriedad qué pasa en esa caja negra que es la ejecución de penas, nuestra justicia, incluso las raras veces en las que logra condenas, seguirá siendo rey de burlas.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET