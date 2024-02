Análisis de drogas en 2023 encontró más mezclas en el ‘tusi’, lo que aumenta su riesgo

Aunque la MDMA, usualmente conocida como éxtasis, sigue siendo la sustancia psicoactiva (SPA) sobre la cual se reciben más muestras para análisis, el ‘tusi’ ha ido ganando terreno en Colombia y se consolidó, en 2023, como la tercera sustancia que más analizó la Corporación Acción Técnica Social (ATS) y su programa Échele Cabeza, que trabaja en reducción de riesgos y mitigación de daños asociados al consumo de SPA.



(Lea también: Gobierno espera tener en marcha este año 3 misiones contra expansión de narcocultivos).

Este programa, que examina muestras de drogas, identificando tendencias de consumo y alertando sobre nuevas sustancias en el mercado y sus posibles riesgos, analizó en 2023 más de 12.000 muestras y encontró que el 47 por ciento (5.759 muestras) fueron comprimidos de éxtasis y el 22 por ciento (2.712 muestras), cristales de MDMA.



En el tercer lugar de esos análisis, que se hicieron en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Manizales y Bucaramanga, se ubicó el ‘tusi’, con 1.507 muestras (12 por ciento), seguido del LSD con 1.330 muestras (11 por ciento).



(Puede interesarle: Al menos uno de cada cinco estudiantes de colegio ha usado vapeadores, según estudio).

Facebook Twitter Linkedin

El tusi es comercializado en forma de polvo rosado. Foto: Échele cabeza

En los testeos, la corporación ATS encontró que en un 10 por ciento de los casos la sustancia que los usuarios llevaron para análisis tuvo un resultado negativo, es decir, no contenía la SPA que le vendieron, resaltó Julián Quintero, investigador de la Corporación ATS, quien añadió que en 2023 se evitó que 2.961 personas experimentaran intoxicaciones o incluso la muerte al identificar que la sustancia que iban a consumir no correspondía a lo que creían que era.



(Podría ser de su interés: Tras 20 años, joven encontró el cuerpo de su madre desaparecida en el conflicto).

Facebook Twitter Linkedin

Julián Quintero, investigador del programa Échele Cabeza. Foto: Archivo particular.

De otra parte, Quintero enfatizó en la preocupación por el ‘tusi’, que es una mezcla de varias drogas, ya que en los análisis de ese coctel se encontró que el 65 por ciento de las muestras contenía ketamina y MDMA, lo cual estaba entre lo esperado, pero también se encontraron mezclas con cafeína, catinonas y benzodiazepinas, lo cual aumenta el riesgo de intoxicación pues no se cuenta con información sobre dosis, efectos ni datos sobre el riesgo real al que se exponen los consumidores.



“Es un coctel de diferentes sustancias, lo que ya de por sí implica un riesgo, uno de los datos que encontramos es que cerca del 10 al 15 por ciento de las muestras reportaron sustancias desconocidas, que no sabemos qué son”, comentó Quintero.



(Podría leer: Corte confirma condena a exfuncionaria de alcaldía de Gustavo Petro, este es el caso).



El investigador añadió, sobre la benzodiazepina, que es un ansiolítico que reacciona mal con el alcohol, llegando a ser tóxico o hasta mortal, y dijo que la mezcla de alcohol y benzodiazepinas “es bajo la cual muchas personas sufren sumisión química, lo que usualmente se le conoce como burundanga”.

Tendencias de consumo

Los resultados de 2023 de los análisis de la Corporación ATS también mostraron que su público pasó de joven a joven adulto, pues acudieron a los servicios de Échele Cabeza 5.473 adultos jóvenes entre los 25 y los 36 años (54 por ciento), seguidos de jóvenes entre los 18 y los 24 años, es decir, el 36 por ciento.



Quintero también habló de un aumento en el uso del servicio de análisis por parte de las mujeres, pues en 2023 el 25,8 por ciento de las solicitudes de análisis fueron hechas por ellas.



(Otras notas que puede leer: Claves de la imputación en la JEP del coronel (r) Fernando Moncayo).

El “coctel de tusi” como las practicas alrededor del consumo asociada a mezclas con otras sustancias, deshidratación y actividad física extrema, se convierten en el consumo de sustancias ilegales de más alto riesgo en Colombia actualmente.@MJDuzan @JFernandeznino @alejoeder pic.twitter.com/SRtA6ERwap — Échele Cabeza (@echelecabeza) February 20, 2024

Además, el investigador indicó que se encontró que cerca del “75 por ciento de las personas que consultan nuestros servicios ya son profesionales, que están trabajando o que estudian y trabajan. De alguna manera, esto también reduce el estigma y el señalamiento sobre la no funcionalidad de las personas que usan sustancias”.

Si va a tomar la decisión de consumir, que esta sea una decisión informada que implique, en la medida de lo posible, analizar las sustancias y calcular los riesgos de factores del contexto: Quintero FACEBOOK

TWITTER

Frente a las prácticas de consumo, se encontró que quienes usan cocaína usualmente la consumen una vez a la semana, “las personas que usan éxtasis o cristales de MDMA lo hacen una vez cada dos o tres meses; pero lo que sí nos preocupa es que hay un aumento significativo del ‘tusi’, por lo menos una vez a la semana o más de una vez a la semana; hemos detectado personas con una dependencia fuerte, probablemente esto tenga que ver con la dependencia que generan sustancias como los opioides o como las benzodiazepinas, que son las que hemos encontrado allí”.



(Más notas: Versión del sobrino del capo Escobar puso al FBI a revisar proceso que enreda a sicario).



Finalmente, como recomendaciones generales, Quintero señaló que “la mejor manera de no tener experiencias desagradables con el consumo de drogas es no consumirlas si la persona tiene algún miedo o alguna predisposición o factor de riesgo de contexto; si usted está solo, no lo haga porque va a estar vulnerable. Lo segundo es que si va a tomar la decisión de consumir, que esta sea una decisión informada que implique, en la medida de lo posible, analizar las sustancias y estimar y calcular los riesgos en los factores de contexto”.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com