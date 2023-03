Desde Leticia (Amazonas) el contralor general Carlos Hernán Rodríguez anunció que hay 10 procesos de responsabilidad fiscal en curso por $24.989 millones y dos indagaciones preliminares por valor de $1.485 millones por diversas irregularidades en obras en las que se habrían ocasionado presuntos daños patrimoniales a entidades como el departamento de Amazonas, el municipio de Leticia, Invías, Findeter y Fontur.



El proceso de responsabilidad fiscal más caro, por 9.581 millones de pesos, se origina en irregularidades en el contrato para la construcción del Muelle Fluvial de pasajeros de Leticia, que se firmó en noviembre de 2018 por un valor de $12.600 millones y con un plazo de ejecución de 12 meses.

El daño a las finanzas del Estado tiene que ver con la no amortización del anticipo, el pago de obra no ejecutada y un avance de la misma de tan sólo el 13,23 por ciento.





De otro lado, la Contraloría también adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por valor de 2.023 millones por irregularidades en un contrato entre el Invías y el Consorcio Pilcas cuyo objeto era realizar obras de adecuación y rehabilitación del muelle de Leticia. Ese contrato costó $4.031 millones y tenía un término inicial de ejecución de cuatro meses. Pero una auditoría reveló que al parecer se pagaron mayores cantidades de obra, no se legalizaron los soportes de pagos por la gestión socioambiental, irregularidades en el recaudo por impuesto de estampillas Pro Universidades estatales y Pro Universidad de la Amazonía, y sobrecostos por movilización de equipos.



Otra de las actuaciones del órgano de control es por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Amazonas, por lo cual se adelantan 5 procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $7.797 millones.



Además, las dos indagaciones preliminares avanzan de un lado, por $1.248 millones por el no funcionamiento de la obra del Centro de Desarrollo Infantil -CDI de la Urbanización Ñia Nee Meech, en Leticia; y la segunda es por $237 millones por un faltante de más de 2.000 kits de alimentos para ayuda humanitaria por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, que no fueron entregados a la comunidad.



De acuerdo con el órgano de control, en todos estos casos hay varios presuntos responsables fiscales entre ellos exalcaldes, funcionarios públicos y representantes de consorcios, sobre quienes se han decretado medidas cautelares.

