Aunque para este 7 de octubre estaba programada la diligencia de interrogatorio de Álvaro Uribe dentro del caso que se sigue en Estados Unidos contra el activista político Beto Coral, la misma tuvo que suspenderse y reprogramarse para el próximo 24 de octubre.



Este proceso comenzó luego de que el expresidente y exsenador denunció a Coral por declaraciones en su contra que consideró injuriosas.



Según el abogado Alexánder Alfano, quien representa a Uribe, la deposition a la que estaban citados no pudo realizarse por fallas técnicas de la traductora de Coral.



"Nuestro cliente en buena fe y en cumplimiento de la orden judicial del tribunal hizo presencia para testificar. Sin embargo, dicho trámite ha sido pospuesto en tanto la traductora del señor Coral Garrido, al parecer, carecía de las competencias necesarias para ejecutar su función, finalmente abandonando la diligencia virtual, aparentemente, por razones técnicas ajenas a su voluntad", se lee en el comunicado del abogado.

Respeto por la justicia. Gracias a todos por su apoyo. pic.twitter.com/AwxlMUZ6my — Beto Coral (@Betocoralg) October 7, 2022

La defensa de Uribe añadió que "consideraron correcto" darle otra oportunidad a la realización de esta diligencia y por eso aceptaron la postergación para el 24 de octubre.

No obstante, la versión que entregó Coral sobre la fallida diligencia fue otra. Según publicó el activista en sus redes sociales, "el expresidente no pudo demostrar que producto de mis afirmaciones, se le causó algún daño material o psicológico".



Añadió que el contrainterrogatorio se reinicia el próximo 24 de octubre a las 10 a. m., y en otra publicación señaló: "Ganamos una batalla, nos falta ganar la guerra. Muchas gracias de corazón. Ustedes son mi más grande apoyo. No me voy a rendir y vamos hasta el final".

