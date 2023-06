Ante el Tribunal Superior de Bogotá fue elevada el martes una recusación en contra del magistrado Carlos Andrés Guzmán, de la Sala Penal, quien tiene a cargo definir la apelación del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



El caso contra el exmandatario imputado, que estavez vuelve a ser noticia por otro suceso que se cruza en medio, llegó a manos del magistrado Guzmán hace unos días, cuando el fiscal Javier Cárdenas apeló la decisión que tomó la juez Laura Barrera de no precluir la investigación contra Uribe por los dos delitos anteriormente mencionados.



Esos señalamientos contra el también exsenador parten de la versión de que supuestamente, con ayuda de su entonces abogado Diego Cadena, intentó buscar en cárceles testimonios de exparamilitares que lo favorecieran no relacionándolo con acciones ilegales, a cambio de beneficios jurídicos y dineros.



Audiencia de preclusión en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Para la Fiscalía, Uribe no está detrás de tales hechos, por lo que ha pedido dos veces que se cierre el expediente en su contra, no obstante, dos juezas han declarado que no hay argumentos de peso para conceder tal solicitud, y que la instancia para debatir con pruebas si es responsable o no es la etapa de juicio.

Abogado Miguel Ángel del Río, uno de los representantes de víctimas en el caso Álvaro Uribe. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

Sin embargo, el fiscal Cárdenas optó por apelar la última decisión -la de la jueza Laura Barrera-, lo que llevó a que el Tribunal de Bogotá tenga la tarea de resolverla. Es acá donde aparece el nombre de Guzmán, el magistrado recusado.



Para tres representantes de víctimas -los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Eduardo Montealegre- hay dos razones por las que él tiene que apartarse del proceso. La primera es que Guzmán fue el magistrado que negó el año pasado una tutela que interpusieron las víctimas en este mismo caso, en la cual sintetizaron que por cuenta de que se vencieron los términos procesales, parte del trabajo de Cárdenas y su segunda solicitud de preclusión era ilegal.



El magistrado esa vez negó las pretensiones de los abogados, y concluyó que con el cambio de fiscal (de Gabriel Jaimes se pasó a Javier Cárdenas), el ente acusador tenía 90 días para tomar la decisión de llevar a juicio al expresidente o pedir una preclusión, la cual efectivamente se pidió.



La segunda razón es que según los abogados, Katerine López, pareja sentimental del magistrado Carlos Andrés Guzmán, trabaja con la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, lo que puede generar ruidos en la decisión que tome el despacho, pues la Fiscalía ha mostrado abiertamente su postura de querer precluir el caso al no encontrar pruebas contra el expresidente.



Si no se admite estos argumentos, los apoderados de las víctimas quieren que en la decisión se tenga en cuenta la teoría de la apariencia de imparcialidad, y es que el funcionario (en este caso el magistrado) debe no solo ser imparcial, sino también parecerlo, generando confianza en las partes.



La recusación ya llegó al Tribunal de Bogotá, y ahora el magistrado tendrá que decidir si se declara impedido o no ante lo elevado por las víctimas; y si no lo hace, tiene que mandar a la instancia superior el caso para que resuelva, es decir que sería la Corte Suprema de Justicia.



