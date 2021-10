Por segundo día serán escuchadas las víctimas acreditadas en el caso Uribe

Se reanudó la diligencia en la que son escuchadas las víctimas acreditadas en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, y en el que una juez avalará o no, la solicitud de la Fiscalía General de precluir el proceso.



Sigue su exposición Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda.



La diligencia se adelanta luego de que la Fiscalía anunciara (hace 7 meses) que pediría precluir el proceso por soborno y fraude procesal contra el expresidente.



En medio del proceso se avaló que las víctimas acreditadas, que son contrarias a la posición de la Fiscalía, expongan sus razones ante la jueza del caso. De hecho, ayer la juez no accedió a la petición de limitar la intervención de ellas.



El abogado Villalba está exponiendo sus argumentos para oponerse la preclusión solicitada por la Fiscalía, y para ello pide que se le crea a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.



Dijo que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes tenía esos testimonios pero no los presentó ante el despacho judicial.

Villaba afirmó durante su intervención que la solicitud de la Fiscalía (de preclusión) es infundada debido a la existencia de evidencias para acusar a Uribe Vélez por los delitos investigados.



El abogado criticó la labor investigativa de la Fiscalía y señaló que no profundizó la misma y que no hizo esfuerzos para contrastar lo investigado por la Corte Suprema incluyendo la indagatoria que rindió el procesado.



De igual forma, dijo Villalba que el ente acusador no profundizó en lo que califica de contradicciones en las declaraciones del abogado Diego Cadena.

