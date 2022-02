La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez se tomará seis días para hacer su argumentación de apoyar la petición de preclusión del proceso en su contra por fraude procesal y soborno a testigos.



En el proceso ya intervinieron los representantes de las víctimas que pidieron que el caso siga su curso y se proceda a la acusación de Uribe Vélez y la Procuraduría que apoyo la petición de la Fiscalía de precluir el proceso.

El abogado Jaime Granados sostuvo en principio que el expresidente Uribe por su trayectoria genera pasiones, pues algunas personas lo odian y otros lo quieren y que eso ha llevado a que se intenten flexibilizar su derechos por personas que han intentado afectar su imagen con denuncias temerarias.

Enfatizó que el exmandatario tiene derecho a la presunción de inocencia y advirtió sobre las presiones existentes en el caso por el llamado juicio paralelo en los medios de comunicación.



Y señaló que los acusadores de Uribe han acudido a la existencia de un supuesto patrón de conducta del expresidente Uribe y a un caso macro que tendría varios procesos similares. Dijo que ese "planteamiento es patentemente equivocado" y que las víctimas han acudido a una descontextualización de los hechos.



"No se trata de reabrir debates de otros procesos pero si contextualizar al despacho y la audiencia", dijo Granados.



Indicó a lo largo de la historia han aparecido testigos en búsqueda de beneficios judiciales como Luis Enrique Serna y Juan Carlos Meneses.



"Estos testigos tenían en común que no se acogieron a Justicia y Paz, que fueron capturados en épocas en las que Álvaro Uribe era presidente, tenían altas condenas y buscaban mejorar su situación jurídica gracias a empezar difamar a Álvaro Uribe a su familia, a los vivos y a los muertos", indicó Granados.



Dijo que en diciembre de 2010, durante la Fiscalía de Alfonso Gómez, fue desechado el testimonio de Luis Enrique Serna por faltar de total credibilidad. Y que la mayoría de testigos aparecieron a partir de 2011, todos representados por la abogada Mercedes Arroyave, fueron visitados en prisión por el congresista Iván Cepeda y todos pidieron beneficios judiciales.



Y luego el abogado Jaime Lombana, el otro defensor de Uribe indicó que la misma Corte Suprema, en la decisión que resolvió la situación jurídica, consideró que no se tipificaba el delito de fraude procesal por el envío de una carta al alto tribunal por parte del testigo Juan Guillermo Monsalve.



"A pesar de esto las víctimas alegaron horas y horas sobre el tema del fraude procesal", indicó Lombana.



Igualmente señaló que al expresidente Uribe se le debe garantizar su derecho a la defensa e hizo referencia a la aclaración que en su momento hizo el magistrado Francisco Farfán Molina.



"Los asuntos que en mi particular criterio debieron ser objeto de precisión, son los relativos a la modalidad de la conducta que debe atribuirse al aforado como determinador, ya que la providencia considera que en los diferentes núcleos fácticos que conforman la hipótesis investigativa, el expresidente Uribe pudo proceder con dolo directo o dolo eventual, mientras que desde mi punto de vista debió atribuirse la conducta punible de soborno y fraude procesal únicamente a título de dolo directo, ya que como antes se explicó, no se observa claramente que los elementos estructurales del dolo eventual surjan de la realidad probatoria construida en el expediente", se lee en el documento de Farfán.



El abogado Lombana indicó que el magistrado intentó aclarar la providencia y enfatizó que el expresidente Uribe no tuvo conocimiento de las irregularidades investigadas y ante eso mucho menos tuvo la intención de que estas se cometieran.



Y señaló que a Uribe Vélez le imputaron dos delitos, soborno a testigos y fraude procesal y que ambos tienen una caracterización clara frente al dolo y el fin del mismo.

"En las 22 mil interceptaciones no hay una sola orden, una sola insinuación de algún hecho ilegal", añadió Lombana tras señalar que se debe preservar el principio de legalidad en el caso.

Señaló que comparte la tesis de la Procuraduría de que el abogado Diego Cadena no cometió delitos por lo que era imposible que el expresidente estuviera incurriendo en irregularidades.



"El doctor Álvaro Uribe nunca conoció de las circunstancias que enfrentó Diego Cadena", añadió frente a las peticiones que supuestamente le hizo el testigo Carlos Enrique Vélez y que luego se convirtieron en extorsión.



Y ratificó que el expresidente no conocía a Diego Cadena, no lo buscó y el abogado no estuvo cercano a sus campañas políticas ni a su gobierno, por lo que no se puede hablar de una supuesta máquina organizada de poder que tenía Uribe por décadas.



Entre los puntos mas relevantes de la intervención está que la administración de Justicia no puede censurar ni limitar que un ciudadano se defienda jurídicamente y, en virtud del ejercicio de ese derecho, recaude pruebas y las aporte a las autoridades para su respectiva verificación.



Que existen dos sentencias judiciales, que han hecho tránsito a cosa juzgada, que demuestran que Monsalve nunca ha sido paramilitar, que a juicio de la defensa, es un testigo falso, a quien no se le hizo oferta que configure una utilidad, como lo exige el delito de soborno en actuación penal.

