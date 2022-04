Un poco mas de un año después de que la Fiscalía anunció que pediría la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá tomará una decisión clave para el futuro de esa investigación.



Se trata de una investigación que inició en la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 2018 porque al parecer el expresidente habría buscado presionar a testigos que lo han señalado de tener relaciones con el paramilitarismo, asunto que Uribe Vélez ha negado rotundamente.



La jueza del caso tendrá que anunciar si tras el análisis de las mas de 20 audiencias del proceso, en la que se expusieron puntos a favor y en contra de la prescipción, decide avalar esa petición del ente acusador o si considera que el proceso debe seguir, con lo que la Fiscalía tendría que radicar el escrito de acusación contra el exmandatario.



En todo caso la decisión podrá ser apelada por alguna de las partes y pasaría a examen en el Tribunal Superior de Bogotá.



Los hechos que se investigan

En concreto, al expresidente Uribe se le investigó por la Corte, que lo escuchó en indagatoria el 8 de octubre de 2019 y le ordenó su detención mediante medida de aseguramiento el 4 de agosto de 2020, porque se habría intentado presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través del representante del Centro Democrático Álvaro Prada Artundugada y el abogado Diego Cadena, para que se retractara de las afirmaciones hechas a la justicia y firmara una carta con destino a la Corte Suprema de Justicia.



Esas gestiones se habrían hecho con intermediación igualmente del recluso Enrique Pardo Hasche en la prisión, todo con el fin de usar la carta para presentar un recurso de reposición ante la Corte Suprema que días antes, el 16 de de febrero de 2018, había archivado una denuncia contra Iván Cepeda y ordenado compulsar copias para investigar al expresidente.



Las visitas, según la investigación inicial de la Corte Suprema, también se habrían hecho para que en la carta se le pidiera perdón al expresidente y se dijera que este fue víctima del senador Cepeda. Y, porque, supuestamente Cadena habría hecho otras visitas en diferentes cárceles a paramilitares para que descalificaran mediante su testimonio o cartas al testigo Pablo Hernán Sierra Ramírez.



El caso también está relacionado con presuntos contactos que el expresidente habría hecho directamente para que el narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez con idéntico propósito, y desacreditar personas en relación con el caso por el que fue a juicio su hermano Santiago Uribe Vélez. Y con una supuesta gestión de Cadena con la exfiscal Hilda Jeaneth Niño para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe contra altos funcionarios de la Fiscalía.



Tras la renuncia de Uribe Vélez al senado el 18 de agosto de 2020, el caso pasó a la Fiscalía.

La petición de preclusión

Gabriel Ramón Jaimes Durán, Fiscal de carrera que actualmente ostenta el cargo de Fiscal coordinador de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

El 5 de marzo del año pasado el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, tomó la decisión de radicar la petición de la preclusión que a lo largo de las audiencias fue respaldada por la Procuraduría y la defensa de Uribe Vélez. Las víctimas acreditadas pidieron que el proceso siga adelante.

El ente acusador señaló en su momento que "los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso", permiten establecer que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe.



El abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima, pidió a la juez que se niegue la petición de preclusión. Indicó que hay evidencias de que Uribe cometió los delitos por los que es investigado y que determinó a personas como el abogado Diego Cadena, procesado por los mismos hechos, para conseguir testimonios que lo beneficiaran. Añadió que la petición de la Fiscalía es "infundada e ilegal".



La defensa del exmandatario señaló en audiencia que el expresidente no cometió delitos y se refirió a algunos de los capítulos investigados. Habló por ejemplo del episodio del 22 de febrero de 2018, en el que el abogado Jaime Lombana, quien también ha representado Uribe, fue a la cárcel en la que estaba Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido testigo contra Uribe.



Jaime Granados indicó que, contrario a lo afirmado en el pasado por Monsalve, la visita de Lombana a prisión no tuvo ningún motivo de cuadrar algún plan o presión a Monsalve, sino que el abogado fue a visitar al preso Enrique Pardo Hasche (compañero de prisión de Monsalve) porque este le había manifestado que tenía una situación de salud.



En ese episodio, en un momento, estuvieron en el mismo comedor usado para las visitas tanto Lombana, hablando con Pardo, como Monsalve hablando con su abogado del momento Héctor Romero.



"Es una distorsión grosera, como muestran las evidencias", afirmó Granados en la audiencia de preclusión, al decir que no es cierto que Lombana hubiera tenido una relación con Monsalve o hubiera ido a prisión a verlo a él. "

