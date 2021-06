El expresidente Uribe declara en juicio por chuzadas a magistrados

El expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró como testigo en el juicio contra dos exfuncionarios de su gobierno procesados por las chuzadas del DAS.

Uribe negó que su gobierno hubiera perseguido a magistrados de la Corte Suprema o que se hubieran dado instrucciones al DAS para hacer seguimientos ilegales.

Indicó que el exsecretario de Prensa de Palacio César Mauricio Velásquez no cometió irregularidades.



Añadió que como parte de sus funciones Velásquez tenía comunicación con todas las entidades del Estado, pero en el caso puntual del DAS, nunca para dar órdenes de apertura de investigaciones.



Uribe fue citado por la defensa de Velásquez como testigo del caso. No respondió varias preguntas relacionadas con la forma como le llegó una carta de un paramilitar conocido como 'Tasmania', quien terminó condenado por hacer falsos señalamientos contra la Corte.



El expresidente dijo que no recordaba el hecho puntual de cómo llegó la carta. Y terminó hablando del proceso que se adelanta en su contra por presunto soborno a testigos, del que dijo que era orquestado por las Farc.



