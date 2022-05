El jefe de la unidad delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema Gabriel Jaimes, quien asumió en septiembre de 2020 la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, no seguirá al frente del caso y esta semana se conocerá su reemplazo.



(Le puede interesar: 'Otoniel': Consejo de Estado frena su extradición mientras estudia tutela).



EL TIEMPO estableció que el funcionario, que en marzo del año pasado decidió solicitar la preclusión de la investigación, la cual fue rechazada el miércoles por una juez de Paloquemao, entregó al jefe del ente acusador una carta en la que explica que en los próximos días vencen los términos para presentar el escrito de acusación y que ante la imposibilidad de hacerlo pone a disposición su continuidad como investigador del caso.

Argumenta en su carta que están a punto de vencer los términos establecidos en el artículo 175 del código de procedimiento penal que fija un plazo de 90 días para que la Fiscalía formule acusación o pida la preclusión de las investigaciones.



Fuentes oficiales señalaron que tras la decisión de la juez Carmen Helena Ortiz que cuestionó la investigación en el caso y determinó que se profundizara en las pesquisas, no es posible tomar una decisión sobre el futuro del proceso antes de que termine el plazo y por tanto se procederá a aplicar el artículo 294 del mismo código. Esa norma señala “vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior”.

(Le puede interesar: En 20 meses, percepción de inseguridad en el país subió del 37,1 al 53,7 %).

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Ramón Jaimes Durán, Fiscal de carrera que actualmente ostenta el cargo de Fiscal coordinador de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Así las cosas el fiscal Jaimes ya notificó oficialmente a su superior, el fiscal general Francisco Barbosa, quien tendría que nombrar al nuevo investigador del proceso, que en todo caso será otro de los fiscales de la Dirección delegada ante la Corte Suprema de Justicia.



Este diario conoció que ya se inició el examen de las hojas de vida de los funcionarios de esa unidad y que esta semana la encargada de tomar la decisión será la vicefiscal general Martha Janeth Mancera, esto porque el fiscal Barbosa estará fuera del país en una gira por Argentina, Chile y Paraguay en donde sostendrá reuniones con funcionarios de esos países para firmar acuerdos de cooperación judicial.



Tras la designación del nuevo fiscal, señalaron las fuentes oficiales, empezarán a correr los 90 días para que el nuevo investigador tome decisiones de fondo.



Voceros de la Fiscalía afirmaron a este diario que no hay ninguna decisión sobre el tema y que cumpliendo el fallo de la juez se va a seguir la investigación lo que incluirá la citación de testigos del caso y la revisión de las evidencias que están en el expediente.

(Lea en contexto: Álvaro Uribe: los argumentos de la Corte, la Fiscalía y jueza sobre el caso).

De los resultados de esa revisión de la investigación y de las nuevas evidencias recogidas, señalaron las fuentes, se abren varios escenarios: se podría proceder a la acusación, se podría pedir una nueva preclusión (en ambos casos por uno o de los dos delitos investigados) o incluso de encontrar evidencias de otros delitos se podría ampliar una eventual acusación. La palabra la tendrá el nuevo investigador del caso.

Los cuestionamientos

En una decisión de 222 páginas el juzgado 28 penal de conocimiento de Bogotá rechazó la petición de la Fiscalía e hizo un duro pronunciamiento cuestionando la actividad investigativa en el proceso. La juez en su decisión señala que “echó de menos” que la Fiscalía citará a declarar a personas que tenían información del caso y que podrían dar mayores luces sobre las irregularidades investigadas. Se refirió puntualmente a la información que pudo suministrar el coronel (r ) Germán Ricaurte, exdirector de La Picota y el mismo expresidente Uribe.



El despacho añadió que aunque la Fiscalía señaló “haber desplegado toda la actividad probatoria posible” no recibió la declaración jurada de testigos como el exmagistrado Iván Velásquez, el periodista Juan Carlos Giraldo o el Exparamilitar Pablo H. Sierra

Además señalo la juez, entre otras, que la Fiscalía no indagó porque el narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra escribió una segunda carta en la que se refería a supuestos ofrecimientos del exfiscal Eduardo Montealegre para declarar contra Uribe, y que en los hechos narrados en las dos cartas hay diferencias.



“También considera este despacho que ninguna referencia hizo el delegado fiscal acerca de si intentó conseguir la declaración de Andrés Felipe Arias Leiva, quien, de acuerdo con la diligencia de indagatoria recibida al ex senador Uribe, fue la persona que originariamente informó al ex senador sobre un supuesto ‘montaje’ de exparamilitares”, se lee en la decisión.

¿Qué esperan las partes?

Tras la decisión de la juez se pronunciaron el senador Iván Cepeda, el exvicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve, quienes están acreditados como víctimas en el proceso y señalaron que esperan que pronto la Fiscalía radique la acusación para avanzar a la etapa de juicio.



“La decisión de la jueza se defiende por sí sola, es meticulosa y ha honrado lo que hemos dicho las víctimas de que hay elementos sobre la responsabilidad que ha tenido Uribe en los delitos”, señaló Cepeda. Y el exvicefiscal Perdomo dijo que “la jueza reconoció que los hechos ameritan ser discutidos en un juicio pues hay indicios suficientes de que los hechos sí se dieron”.

(Le puede interesar: General Zapateiro será investigado por presunta participación en política).

La defensa del expresidente Uribe le dijo a este diario que no podía apelar la decisión de la juez porque por norma ese facultad solo la tenía la Fiscalía, pero que respaldan la decisión del ente acusador. El equipo de abogados, que es encabezado por Jaime Granados, indicó que esto no quiere decir que compartan la decisión de la juez y que en su momento ante la Fiscalía expondrán “los gravísimos errores” en los que incurrió.



Entre ellos que “no atendió el llamado, debidamente sustentado, de exclusión de evidencia que implica la violación a los derechos fundamentales de Uribe” al ser obtenida de forma ilegal y por tanto es nula. Para la defensa, durante su intervención de seis días para respaldar la preclusión, se hicieron análisis sobre las evidencias que la juez ignoró, pues no consideró sus argumentos “ni hubo respuesta de fondo” a lo que se expuso. Además considera que la juez se invento evidencias que no existían en el caso “y sacó conclusiones que no podrá hacer al ser incompatibles con los elementos probatorios” que están en el proceso.



Finalmente indicaron las fuentes que el equipo está atento a la decisión de la Fiscalía en el caso para ejercer el derecho de defensa del exmandatario que insiste en su inocencia.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com