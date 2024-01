Uribe habló de caso en Argentina por 'falsos positivos' y se despachó contra la JEP

Mediante una transmisión por su Instagram, este 30 de diciembre el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al proceso que le abrieron en Argentina por ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, y señaló que durante sus mandatos trabajó por la seguridad de Colombia pero nunca dio órdenes ilegales.



El también exsenador dijo que en su momento se tomaron medidas ante las denuncias por estos crímenes y aseguró que está dispuesto a responder a cualquier requerimiento que le formulen.

Álvaro Uribe

En su transmisión, el exjefe de Estado refirió que el conflicto en Colombia llevó a la creación de guerrillas y autodefensas que al final terminaron vinculadas al narcotráfico y cometiendo acciones ‘narcoterroristas’, por lo cual durante sus periodos como Presidente de Colombia se enfocó en políticas de seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, reducción del Estado burocrático y un diálogo con bases populares.



“Nuestro concepto de seguridad democrática buscaba recuperar la confianza en Colombia para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política. Siempre con respeto a las libertades, que se habían restringido, no por los gobiernos sino por la coacción terrorista. La inseguridad era la mayor causa determinante de la poca inversión privada y de la pobreza”, sostuvo Uribe.



Así mismo, señaló que la seguridad democrática no fue igual a políticas de seguridad nacional que “implantaron dictaduras latinoamericanas para reprimir a los disidentes” políticos.



“Algunos sectores de oposición, sin descanso, se han dedicado a acusarme de responsable de violaciones a los derechos humanos, conocidas como ‘falsos positivos’ (era el grotesco asesinato de personas inocentes que las hacían pasar por guerrilleros)”, indicó, antes de señalar que jamás se dio una orden contraria a la ley.

Respuesta directa sobre la causa penal en Argentina

El expresidente ´´Alvaro Uribe se refirió a cada uno de los señalamientos por los que fue denunciado en Argentina.

En un país con una tercera parte del territorio controlado por las guerrillas, otra tercera parte por el paramilitarismo y el resto en riesgo, el gobierno tenía que ser exigente: Uribe

Sobre la investigación en Argentina el expresidente y exsenador refirió que nunca dio ninguna orden para estos crímenes, “no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”.



También respondió al señalamiento de que él era muy exigente con los resultados diciendo que no solo lo era con la política de seguridad, sino con todas las metas del Gobierno.



“En un país con una tercera parte del territorio controlado por las guerrillas, otra tercera parte por el paramilitarismo y el resto en riesgo, el gobierno tenía que ser exigente. Pedíamos resultados, con transparencia, con vehemencia obviamente, sin cohonestar con prácticas irregulares, ilegales y mucho menos atroces”, sostuvo.

Álvaro Uribe Vélez ha negado haber dado órdenes o presionado para que militares cometieran 'falsos positivos'. En la derecha, militares que han reconocido ante la JEP la comisión de estos delitos.

Señaló que algunos militares violaron los derechos humanos y que esto fue un gran “infortunio” que dejó una mancha “que jamás podrá olvidarse”.



Luego indicó que desde el primer día de su gobierno trabajó por las políticas para sacar a Colombia adelante pero qué cuando el país iba avanzando, “ONG de izquierda, nacionales e internacionales, empezaron su estrategia de desprestigiar nuestra tarea, con la acusación de asesinar a campesinos inocentes. Nada más alejado de la verdad. Para esos campesinos era que trabajábamos en la recuperación de sus parcelas”.

‘Se tomaron decisiones ante cualquier queja’

De acuerdo con Uribe, aunque para él era difícil creer que los uniformados hubiesen cometido crímenes, “siempre se tomaron decisiones ante cualquier queja”, y negó haber pagado recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas por ‘falsos positivos’.



“En el mismo momento en que nos enteramos de graves hechos relacionados con prácticas completamente ajenas a lo que pretendíamos, reaccioné con decisiones de distinto orden”, manifestó el exmandatario, quien citó entre esas decisiones la ampliación de los fiscales de derechos humanos para investigar este tipo de hechos, órdenes de que la Fuerza Pública no moviera cadáveres ante una baja, un plan de investigación de denuncias contra integrantes de la Fuerza Pública.



También dijo que en octubre de 2008, cuando le informaron sobre 27 altos comandantes de las Fuerzas Armadas que estarían involucrados en ‘falsos positivos’ y que todos fueron desvinculados de sus cargos.



En todo caso, el expresidente rechazó vehementemente que militares hayan cometido 'falsos positivos': “¡Qué falta al honor militar, asesinar para simular el cumplimiento del deber! ¡Qué falta al honor militar pretender justificar asesinatos en la orden superior clara y transparente de combatir el delito para proteger a la comunidad golpeada por el crimen!”.

El país no quedó perfecto, pero en aquellos años mejoró muchísimo en seguridad, en crecimiento de la economía, en disminución de la pobreza y en reducción del Estado burocrático: Uribe

Finalizando sus palabras sobre el caso penal en Argentina, el expresidente aseguró que “el país no quedó perfecto, pero en aquellos años mejoró muchísimo en seguridad, en crecimiento de la economía, en disminución de la pobreza y en reducción del Estado burocrático”, por lo cual afirmó que da este debate al considerar que Colombia debe ser analizada “con un respeto que descanse en el rigor sobre su historia, en la verdad que nadie puede atribuirse subjetivamente”.



Indicó así que estará atento a explicar a la comunidad argentina las precisiones que se requieran, “seguiré en todo el continente y donde sea necesario manifestando lo que se hizo por Colombia y lo que seguimos pensando sobre nuestra viabilidad como Estado democrático, que proporcione seguridad democrática e integral a todos sus ciudadanos”.

Críticas a la JEP

Los magistrados de JEP Óscar Parra, Alejandro Ramelli, Roberto Vidal y Catalina Díaz al anunciar imputación a 35 miembros del Ejército, entre ellos varios generales, por 'falsos positivos' en Huila.

En un apartado de su video el expresidente cuestionó la diferencia en las cifras que distintas entidades colombianas tienen sobre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y por esa misma vía, insistió en desacuerdos que siempre ha tenido frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



“La JEP, impuesta por la Farc en el proceso de 2016, rechazado por el pueblo colombiano a través de un plebiscito, difiere en las cifras con respecto a las entregadas por la Fiscalía. El número de la JEP ha tenido como fuente a organizaciones, ONG, en su mayoría con sesgo ideológico y declaradas adversarias de nuestras políticas. Las cifras de la Fiscalía llegan a una tercera parte de lo dicho por la JEP”, indicó.

El número de la JEP ha tenido como fuente a organizaciones, ONG, en su mayoría con sesgo ideológico y declaradas adversarias de nuestras políticas: Uribe

Así mismo, insistió en críticas que había expresado antes porque algunos integrantes de la JEP, según dijo, “fueron miembros de las ONG de izquierda que estaban en la oposición al Gobierno que presidí”, y porque, aseguró, “se ha presentado mucha acusación sin fundamento contra las Fuerzas Armadas y se conocen casos de personas que estaban en organizaciones terroristas y sin embargo las presentan como víctimas inocentes”.



También expresó su desaprobación a que en el Congreso estén excombatientes de las Farc que “no fueron un solo día a la cárcel ni han sido sometidos a las condenas simbólicas e inaplicables del fallido acuerdo de paz. En mi gobierno no hubo impunidad (...) hubo reducción de penas carcelarias pero no impunidad absoluta ni cambios constitucionales para llevar al Congreso a los responsables de delitos atroces”, dijo Uribe.



También cuestionó las libertades que ha dado la JEP a militares procesados por delitos, pues según él, uniformados han confesado crímenes que no cometieron para obtener su salida.

En audiencias públicas de la JEP, incluso generales (r) del Ejército, como Henry Torres Escalante (foto), han reconocido su responsabiliada en 'falsos positivos'.

“Al final de nuestro Gobierno avanzaban las investigaciones y había más de mil militares detenidos. La JEP, con la presión de la confesión les ha dado libertad, al costo del desprestigio institucional de nuestra democracia. Muchos militares que antes negaban sus delitos, ahora los reconocen, así no los hubieran cometido, todo para garantizar su libertad”, sostuvo.





