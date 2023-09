La Fiscalía General citó al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el próximo 27 de septiembre a una diligencia en la que se le dará traslado de un escrito de acusación en su contra por el delito de calumnia.



Se trata de un caso que se originó por una denuncia que en su contra presentó el periodista Daniel Coronell.



La denuncia se presentó luego que el expresidente dijera el 6 de abril de 2017 en su cuenta de Twitter: “Entonces Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”.



La Fiscalía General de la Nación concluyó que no existe una conducta positiva de Uribe para resarcir el daño ocasionado a la integridad moral de Coronell y por eso avanzará en el proceso en su contra.

Por lo anterior, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta la

investigación, envió comunicación a las partes para que se presenten el próximo 27 de septiembre, para correr traslado del escrito de acusación.



Como este proceso se lleva bajo el nuevo procedimiento abreviado, la etapa tradicional de imputación de cargos no se hace, sino que si la Fiscalía encuentra los elementos necesarios para endilgarle responsabilidad a una persona, lo acusa directamente.



Esa diligencia no se hace ante un juez. En la cita, el expresidente Uribe podría manifestar la intención de aceptar los cargos o si hay un ánimo de conciliar entre las partes, luego de realizar el descubrimiento probatorio.

Si no hay conciliación, ahí se haría una diligencia ante un juez de la República en la que el exmandatario tendría que decir si acepta o no los cargos, y el proceso seguiría.

