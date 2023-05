Desde las 8 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación dará a conocer las razones por las cuales está en desacuerdo con la decisión que tomó la Jueza 41 Penal de Conocimiento de Bogotá Laura Barrera de no precluir el caso por presunto fraude procesal y soborno en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



(Lea: El caso contra Álvaro Uribe sigue vivo y ahora el Tribunal de Bogotá tiene la palabra)



La jueza decidió que, al contrario de lo considerado por la Fiscalía, sí hay indicios de que se habría cometido delito y que el caso entonces debe ir a juicio para que en esa instancia se defina de fondo si hay o no responsabilidad del exmandatario en este caso.



(Lea: Álvaro Uribe: Juez niega preclusión y exsenador podría ir a juicio por soborno y fraude)

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe en audiencia. Foto: Archivo particular

El expresidente es investigado por supuestamente hacer gestiones indebidas y bajo cargos de ofrecer prebendas ilícitas para lograr la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho a la justicia que Uribe y su hermano Santiago tuvieron nexos con el paramilitarismo.



Ese proceso inició en la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía cuando el expresidente, quien niega rotundamente los señalamientos, renunció al Senado. La Fiscalía pidió dos veces la preclusión y las dos fueron negadas: una en abril de 2022 y otra el 23 de mayo de este año por la jueza Barrera.



(Lea: ¿Cuáles son y qué penas tienen los dos delitos por los que iría a juicio Álvaro Uribe?)



En ambas decisiones, la justicia ha cuestionado las labores de investigación de la Fiscalía y en la última, se le dio crédito al trabajo probatorio que hizo la Corte Suprema que le dictó una medida de aseguramiento al expresidente.



"Contrario a lo aseverado por el señor Fiscal sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el Despacho negará la solicitud de preclusión”, dijo la jueza Barrera.



(Lea: En completa soledad fue enterrado en Envigado 'JR', narco ecuatoriano asesinado)



Ahora la Fiscalía dará su argumentación y, luego las partes darán sus consideraciones sobre esos argumentos. Luego, este caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá que resolverá la apelación.

Lo que dice la Fiscalía

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Javier Cárdenas del caso Uribe Foto: EL TIEMPO

El fiscal tercero delegado Javier Cárdenas rechazó la posición de la jueza que indicó que sí habría indicios de la existencia de delitos pues, para la entidad, las conductas en este caso son atípicas, es decir, no serían delitos.



Se trata de los acercamientos realizados al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena, quien está en juicio por este mismo caso, y a través de un allegado del testigo que se llama Carlos López, conocido como 'Caliche', luego de una intermediación que habría hecho el entonces representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.



(Lea: Caso Gnecco: arma con la que asesinaron a María Mercedes fue incautada a dos menores)



Todo esto en febrero de 2018, días antes de que se venciera el plazo que tenía la defensa del expresidente para presentar ante la Corte Suprema un recurso en contra de la decisión que tomó el tribunal de no abrir una investigación contra Iván Cepeda, contradictor de Uribe.



El fiscal del caso insistió en sus consideraciones en el sentido de que Monsalve, quien fue trabajador de la hacienda Guacharacas, quien fue de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, no es un testigo creíble porque no habría presenciado delito alguno sobre la conformación de grupos paramilitares y la presunta participación de los hermanos Uribe Vélez.



(Lea: Los graves indicios por los que investigan a un general por operación en Alto Remanso)

"Si Monsalve no es testigo de un hecho delictivo realizado o ejecutado por Álvaro Uribe, pues resulta evidente que no puede presentarse la tipicidad del delito de soborno a testigo": Fiscalía FACEBOOK

TWITTER

"Su dicho queda infirmado (anulado) por miembros de su familia, los trabajadores que con le realizaron labores. Recuérdese que los familiares manifestaron que llegaron nuevamente a la hacienda después de mediados de 1996 cuando esta ya había sido quemada, mal puede entonces decir Monsalve que percibo tal situación cuando no estaba viviendo (allí)", dijo el fiscal.



"Si Monsalve no es testigo, como queda demostrado, de un hecho delictivo realizado o ejecutado por Álvaro Uribe, pues resulta evidente que no puede presentarse la tipicidad del delito de soborno a testigo", agregó.



(Lea: Los 5 nombres que aparecen en la sanción de la Procuraduría por caso Centros Poblados)

Luego, el fiscal del caso se refirió a las visitas realizadas al testigo Monsalve en 2018 por Diego Cadena que fueron grabadas mediante un reloj espía, cuyo contenido fue validado por la Corte Suprema y por la jueza del caso que cuestionó la credibilidad del informe y la transcripción que sobre este hizo el CTI de la Fiscalía.



El fiscal Cárdenas dijo que ellos recibieron una copia de la USB original en donde quedó el contenido del reloj y aseguró que "hay un espacio de tiempo que no registra la conversación de Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve. Y es que para la Fiscalía este medio suasorio es de sin igual importancia en razón a que en el famoso reloj se dijo estaba contenido la conversación entre las personas mencionadas".



(Lea: Las críticas de Germán Vargas Lleras al director de la Policía, William Salamanca)



Es decir, la Fiscalía cuestionó nuevamente la validez de esta prueba, que fue aceptada por la jueza y que llevó a la protección del testigo de parte de la Corte Suprema. Según el fiscal no hay credibilidad sobre el testigo, ni claridad en la cadena de custodia.

Así, el fiscal cuestionó la valoración que hizo la jueza frente a la calidad de testigo de Monsalve y dijo que la funcionaria tampoco se habría pronunciado sobre las evidencias alrededor de las visitas de Cadena.

Noticia en desarrollo

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia