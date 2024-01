Nuevo fiscal del caso contra Álvaro Uribe asume hoy el caso, ¿se declarará impedido?

Si bien este 11 de enero está previsto que el fiscal delegado ante la Corte Suprema Víctor Salcedo asuma la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de que el fiscal Andrés Palencia renunció a la entidad justo el día en que debía anunciar si pediría una nueva preclusión o acusaría al exjefe de Estado, una publicación de 2020 podría complicar el camino de Salcedo.



El nuevo fiscal del caso fue designado oficialmente este martes, cuando la Fiscalía anunció la renuncia de Palencia por motivos familiares, pero solo hasta este jueves Salcedo asume el proceso.

No obstante, en las últimas horas ha sido cuestionada su designación como fiscal para este proceso, en el que se investiga al expresidente y exsenador por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, y hay dudas sobre si tendría que declararse impedido.



Los cuestionamientos tienen que ver con una columna de opinión que Salcedo publicó en 2020, y que retomó ahora el periodista Daniel Coronell, en la cual el fiscal emite opiniones sobre el proceso de Uribe.



Búnker de la Fiscalía, en Bogotá. Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con Coronell, el fiscal publicó la columna ‘Ni Cristo se salvó de la Corte Vs Uribe’ en un portal web de Bucaramanga llamado Corrillos, y en la misma emite opiniones contra la Corte Suprema y en favor del expresidente Uribe, pues para ese momento el expediente aún estaba en el alto tribunal, pues este caso solo pasó a la Fiscalía luego de que Uribe renunció al Senado.



El problema de esa publicación es que la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, señala en su artículo 56 como una causal de impedimento de funcionarios judiciales el haber sido “apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.



Álvaro Uribe durante una audiencia virtual. Foto: Captura de video

Bajo esa norma, si Salcedo no se declara impedido, podría ser recusado por alguna de las partes en el proceso, esa recusación tendría que ser resuelta y en todo caso, si se apela la recusación, la misma tendría que llegar al despacho del Fiscal General.



Todo esto tomaría varios días y mientras el tema se resuelve, bien sea negando el impedimento o recusación contra Salcedo, o aceptándolo y nombrando a otro fiscal, el proceso contra Uribe no podría avanzar y las víctimas acreditadas en el expediente ya han advertido de los riesgos que estas demoras representan para una eventual prescripción de los delitos.



Por el momento, será necesario esperar la respuesta del fiscal Salcedo sobre si se declarará impedido o no, antes de que pueda avanzar el expediente en el cual la Fiscalía tiene otros tres meses para continuar la investigación de cara a decidir si pedirá, por tercera vez, que se precluya el caso contra el exmandatario, o si decidirá acusarlo y llamarlo a juicio.





