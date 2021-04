El viernes continúa la audiencia de preclusión de Álvaro Uribe

Este martes comenzó ante el juzgado 28 penal del circuito de Bogotá la audiencia de preclusión de la investigación por soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe; sin embargo, ese tema no alcanzó a ser abordado.

La diligencia se centró en la petición de reconocimiento como víctimas de dos personas: el periodista Gonzalo Guillén y Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve testigo clave del caso contra Uribe.



Al comienzo de la diligencia Miguel del Río, abogado de Gómez, relató los daños que según él se han causado a la mujer, quien en la actualidad está asilada en otro país, tras perder su trabajo y luego recibir amenazas por las cuales alcanzó a tener esquema de protección.



“Una mujer declaró en un proceso penal ante la Corte Suprema y sus intervenciones generaron que para el abogado Diego Cadena –exrepresentante de Uribe y procesado por soborno y fraude procesal– y Álvaro Uribe era ella el obstáculo para la retractación de Juan Guillermo Monsalve, esa apreciación de que ella era un peligro y su necesidad de ubicarla generan su exilio a un país diferente solo por decir la verdad”, manifestó del Río al pedir que fuera tenida como víctima.

Posteriormente intervino Roberto Rodríguez, abogado del periodista Gonzalo Guillén, quien también pidió ser reconocido como víctima en el proceso argumentando daños morales porque en declaraciones Jaime Lombana –abogado de Uribe– presuntamente lo señaló de ser “una persona siniestra, trabaja a sueldo de Carlos Mattos (procesado por corrupción)”, algo que, dijo, que es falso.



Frente a estas peticiones el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien lleva el caso en el ente acusador, pidió no acreditar como víctimas a Gómez y Guillén, argumentando que no cumplían con los requisitos para atribuirles esa calidad.



“La señora no tiene vínculo o participación directa y vinculante con esos hechos (...) más resulta una acreditación a manera de testigo dentro de los hechos. (...) Y el señor Guillén ni siquiera tiene la calidad de testigo para decir que presenció hechos, mal puede atribuírsele algún vínculo o relación directa e inmediata como consecuencia de los hechos jurídicamente relevantes. Tampoco se acreditó un daño real y específico a Guillén”, comentó el fiscal.

Por su lado, Jorge Sanjuán, procurador para este caso, consideró que si las personas se consideran víctimas de hechos diferentes a los que son investigados, deben constituirse como víctimas en los procesos que se adelanten por esos hechos.



Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda –ya reconocido como víctima en este caso– consideró que Gómez sí debe ser tenida como víctima en este proceso “porque es a raíz de esta investigación que ha sido víctima y sufrido los daños que nos expusieron”.



El exvicefiscal general Jorge Perdomo y el exfiscal general Eduardo Montealegre estuvieron también de acuerdo con reconocer provisionalmente como víctimas a Gómez y Guillén.

Del otro lado Jaime Granados, abogado de Uribe, se opuso al reconocimiento como víctimas pues para él las consecuencias por formar parte de un proceso no conllevan a una acreditación como víctima sino un derecho de protección, en el caso de Gómez; y sobre Guillén dijo que su acreditación sería convertir “el proceso en un espectáculo por absoluta ausencia de soporte con el presunto delito. No tiene nada que ver aquí el señor Guillén”.



La audiencia se suspendió sobre las 2 de la tarde de este martes, pues la jueza consideró que hay que analizar a fondo los argumentos frente a la petición de reconocer como víctimas a Gonzalo Guillén y Deyanira Gómez.



La diligencia se retomará el próximo viernes 9 de abril a las 8:00 a. m. para escuchar la decisión frente a esa petición de acreditación como víctimas; decisión que, en todo caso, podría ser apelada.

