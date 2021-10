Caso Uribe: exvicefiscal Jorge Perdomo se opone a petición de preclusión

Este 27 de octubre, durante la continuación de la audiencia de preclusión del proceso contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicefiscal general Jorge Perdomo, quien está reconocido como víctima en el proceso, expuso por qué se opone al cierre de la investigación.



De acuerdo con Perdomo, la Fiscalía no cumplió con sustentar el cumplimiento de las causales que legalmente permiten precluir una investigación, ni investigó a profundidad la situación como para argumentar que el caso debe cerrarse.



Perdomo indicó que va en contra de la lógica y la razón que el único beneficiario de las actividades ilegales que se estaban cometiendo, no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Y señaló que ese comportamiento ya se ha visto en otros momentos en los que se han cuestionado al expresidente Uribe Vélez.



El exvicefiscal indicó que el exmandatario sufrió una grave derrota política y jurídica con la decisión de la Corte de cerrar la investigación contra el senador Iván Cepeda y en cambio compulsar copias contra Uribe. Y que la premura del tiempo para presentar un recurso de reposición lo llevó a buscar testigos que favorecieran sus intereses.



Igualmente señaló que la Fiscalía no hizo una investigación exhaustiva y se dedicó a escuchar a los mismos testigos de la Corte Suprema para llegar a una conclusión distinta a la del alto tribunal.



Cuestionó que la misma Fiscalía que pide la preclusión del caso contra Uribe Vélez está procesando a su abogado Diego Cadena por los mismos hechos y reiteró que el exmandatario era el único beneficiado con las irregularidades investigadas.



Añadió que el ente acusador presentó en la audiencia solo una parte de las declaraciones de los testigos e intentó afectar su credibilidad.



Indicó que no hay razones para pedir la preclusión y que en cambio el proceso debe seguir en curso con la presentación del escrito de acusación.​

