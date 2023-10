Álvaro Uribe: los escenarios de Fiscalía frente a decisión de Tribunal sobre preclusión

Para las 2 de la tarde de este viernes está prevista la audiencia en la que se leerá la decisión del Tribunal Superior de Bogotá frente a la petición de la Fiscalía para que precluya el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.



En mayo pasado, un juzgado negó por segunda vez esta petición y la Fiscalía, también por segunda vez, apeló la determinación por lo cual quedó en manos del Tribunal decidir si el caso debe cerrarse, como pidió el ente acusador.

Independientemente de la decisión que tome el Tribunal, que se conocerá en la tarde de este viernes, analistas coinciden en que las opciones de la Fiscalía están delimitadas.

Los escenarios

La defensa de Álvaro Uribe ya fue notificada de que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá está listo. Foto: EL TIEMPO

En el escenario de que el Tribunal de Bogotá niegue la preclusión que pidió la Fiscalía, el ente acusador tiene dos opciones, una de las cuales tiene dos caminos.



En primer lugar, la Fiscalía podría volver a insistir en la preclusión, por tercera vez. La penalista Dalila Henao detalló que la Ley 906 de 2004 (el Código Penal) "no establece ninguna restricción al respecto, por lo tanto, la Fiscalía podría insistir tantas veces como causales existan en el código para precluir y siempre que existan elementos de juicio que sustenten su solicitud".



Aunque indicó que "esa conducta no es usual en el común de los casos que tramita la administración de justicia a diario".



En esta opción de volver a intentar la preclusión sería viable, consideró el abogado penalista Camilo Burbano, que el ente investigador pida una preclusión parcial, es decir, que pida precluir un delito y otro no. “Es perfectamente viable una preclusión parcial, que se pida la preclusión por un delito y se tendría que acusar por el otro”, comentó.



Sobre esta opción, Henao expuso que de elegir esta vía, la Fiscalía tendría que presentar una solicitud de preclusión ante el juez de conocimiento, indicando por cual de las conductas en concreto solicita la preclusión y sus motivos, y el Juez deberá resolver la solicitud de preclusión sobre ese delito.



La segunda opción de la Fiscalía, si el Tribunal niega la preclusión, es acusar. En este caso, el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, recordó que solo la Fiscalía puede decidir si acusa o no, y no es que el Tribunal, en su fallo, pueda obligarla a ello. En todo caso, si el ente investigador opta por esta opción, tendría 45 días para radicar su escrito de acusación.



Por otra parte, si el Tribunal de Bogotá da razón al ente acusador en su petición, entonces lo que haría sería “revocar la decisión del juzgado y precluir definitivamente el caso”, contó Bernate.

Finalmente, frente a la pregunta de si sería posible interponer una tutela ante la decisión del Tribunal de Bogotá, en el sentido que fuera, la penalista Henao aclaró que la tutela contra providencias judiciales "es un mecanismo extraordinario de protección de derechos fundamentales, por lo que además de tener unos requisitos estrictos de procedibilidad, deberá expresar claramente cuál es el yerro sustancial cometido por quien emitió la providencia judicial".

Uribe cuestionó al Tribunal

Álvaro Uribe: 'Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio' 'Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio': expresidente Álvaro Uribe Foto:

Pese a que la decisión sobre la preclusión aún no se conoce, en la noche del jueves el expresidente y exsenador Álvaro Uribe aseguró que le negaron la preclusión y ordenaron llevarlo a juicio.



En una rueda de prensa que dio desde Cartagena, el exjefe de Estado dijo: "Esperaba que esa unanimidad de los testigos permitiera que se fallara a mi favor, lo que no ha ocurrido".



Uribe también afirmó que ha defendido su reputación “pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte, para que la Corte la examinara en el ejercicio de su competencia".



Incluso sostuvo que todo este proceso, que había arrancado en 2018 en la Corte Suprema de Justicia, pero que pasó a la Fiscalía en 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado, “arrancó con vicios”.



Frente a la afirmación de Uribe, de que el Tribunal supuestamente ordenó llevarlo a juicio, fuentes cercanas a la corporación indicaron que, independientemente del sentido del fallo, no está en manos de la magistratura ordenar una acusación, pues esa es una decisión que solo puede tomar la Fiscalía General de la Nación.



Así mismo, fuentes desde la Fiscalía aseguraron que están esperando el fallo de los magistrados para así examinar qué decisión tomar, dejando claro que no se quieren anticipar con especulaciones.





justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

