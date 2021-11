'Uribe fue instigador y coautor de los presuntos delitos': Montealegre

Este jueves continúa la audiencia de preclusión de la investigación contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



(Lea también: Caso Uribe: exvicefiscal Jorge Perdomo se opone a petición de preclusión)



Desde hace varios días, las víctimas reconocidas en el proceso han expuesto los motivos por los cuales se oponen a la petición, hecha por la Fiscalía General de la Nación, de precluir la investigación contra el expresidente.



En esta ocasión, el exfiscal general Eduardo Montealegre dijo que Uribe tenía una posición de garante y deberes de seguridad frente a la "máquina peligrosa creadora de evidencias fraudulentas" que creó.



(Le puede interesar: Abogado de Iván Cepeda pide que no se precluya el proceso contra Uribe)

Para Montealegre, Uribe no solo fue instigador de los delitos por los que es investigado, sino que también es coautor.



"Uribe creó y organizó una máquina altamente peligrosa integrada por personas, algunas integrantes de redes criminales, y como creador de esto, Uribe se convirtió en garante y tenía deberes de seguridad que le imponían el deber de evitar que la máquina creara riesgos desaprobados, y si la máquina los creó, tenía el deber de revocarlos", dijo el exfiscal, quien añadió que Uribe conocía la peligrosidad de las "herramientas" que empleó en su máquina, como el abogado Diego Cadena y los testigos exparamilitares que contactó.



Así mismo, dijo que hay "toda una montaña de evidencias" para formular acusación en contra del exsenador, y que además de las que ya están, solicitará otras 55 pruebas para que sean practicadas en la audiencia.



(Le recomendamos: Por vencimiento de términos queda en libertad el abogado Diego Cadena)



"Voy a solicitar que se practiquen en esta audiencia 55 evidencias que nos ayudarán a aumentar la probabilidad de la hipótesis que estamos sosteniendo las víctimas en este proceso. Dejando claro que en el proceso ya existe una montaña de evidencias contra Álvaro Uribe que permiten formular acusación como instigador y coautor de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal", expuso.



Montealegre comenzó a citar, posteriormente, los motivos por los que para él, Uribe no fue garante de que la "máquina peligrosa" que creó generara riesgos, y citó que su exabogado Diego Cadena es una persona peligrosa, un abogado misógino y machista que usa un lenguaje propio de las mafias, según él, y expuso interceptaciones de conversaciones de Cadena que "demostrarían que Diego Javier Cadena es un sujeto altamente peligroso, y todo trato con un sujeto de estas características merece un especial cuidado, cuidado que no tuvo Álvaro Uribe Vélez".

Noticia en desarrollo...

Lea otras notas de Justicia

-Con tutela buscan que Gobierno colombiano apoye a militares presos en Haití



-Lista la terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional



-Las tres cosas que la Corte Suprema pide tumbar de la reforma a la justicia