'El País' debe rectificar información sobre general Martínez: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló, a través de su cuenta de Twitter, que espera que el diario El País, de España, rectifique la publicación que hizo este miércoles relacionando al general Nicacio Martínez, hoy comandante del Ejército, con casos de falsos positivos.

"Se espera que el País de España haga la rectificación sobre la noticia contra el general Nicacio; aquí está la sentencia absolutoria de quienes fueron injustamente acusados de asesinato y supuestamente estaban bajo el mando del general Nicacio", dice el trino publicado horas antes de que el Congreso votara los ascensos de los militares, entre quienes estaba el general Martínez.

Se espera que el País de España haga la rectificación sobre la noticia contra el Gral Nicasio; aquí está la sentencia absolutoria de quienes fueron injustamente acusados de asesinato y supuestamente estaban bajo el mando del Gral Nicasio pic.twitter.com/oJRFh9bkDG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 5 de junio de 2019

La foto de la primera página del documento que publicó Uribe dice que la sentencia, que absuelve a tres uniformados, queda ejecutoriada desde el 25 de octubre del 2017.



Los militares fueron investigados por el crimen de tres indígenas wayúu el 21 de enero del 2006 y por presentarlos como integrantes de la guerrilla.



El caso fue retomado por el diario El País, como uno de los procesos de ejecuciones extrajudiciales que supuestamente habrían cometido hombres bajo el mando del general Martínez.



"El 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", se lee en la noticia del medio español publicada este miércoles.



En la misma publicación, que ocurre solo días después de una del medio estadounidense The New York Times que cuestionó una directriz sobre operaciones militares en Colombia y otra de la agencia Associated Press sobre la supuesta relación del general Martínez con falsos positivos, El País se refiere a nuevos documentos sobre acusaciones contra la Décima Brigada Blindada por hechos ocurridos a mediados del 2000.



La publicación no solo menciona la masacre de los indígenas sin otros casos de ejecuciones extrajudiciales y un caso de violencia sexual. También enfatiza en que la Brigada Décima, cuya jurisdicción abarcaba los departamentos de La Guajira y Cesar, ha sido señalada por la Fiscalía de 283 casos de ejecuciones extrajudiciales.

El Ejército ha dicho en repetidas ocasiones, sin embargo, que el papel de Martínez en esa brigada era netamente administrativo; es decir, que no tenía injerencia como determinador de operaciones militares."Como se ha advertido en las ruedas de prensa o declaraciones públicas, el cargo en la Décima Brigada era Jefe de Estado Mayor, esto significa que no tenía injerencia ni responsabilidad en la parte operacional, solo en la parte administrativa", se lee en un comunicado del Ejército de hace un par de semanas.



También ha dicho que el general Martínez no tiene investigaciones ni señalamientos de los entes de control ni de la justicia penal por temas de derechos humanos.



De hecho los señalamientos de los medios en los últimos días no impidieron que el general lograra obtener el ascenso a general de cuatro soles, el rango más alto en la carrera militar colombiana.



