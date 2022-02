Este viernes continúa la audiencia de preclusión del caso que se sigue por dos delitos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El turno en la palabra es de la defensa del también exsenador, que está en cabeza del abogado Jaime Granados.



El proceso que se sigue contra Uribe, que comenzó en la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía cuando renunció al Senado, es por fraude procesal y soborno a testigos.



En la sesión de este viernes, el abogado Granados comenzó por referirse al episodio del 22 de febrero de 2018 en el que el abogado Jaime Lombana, quien también ha representado Uribe, fue a la cárcel en la que estaba Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido testigo contra Uribe.



Granados explicó que, contrario a lo afirmado en el pasado por Monsalve, la visita de Lombana a prisión no tuvo ningún motivo de cuadrar algún plan o presión a Monsalve, sino que el abogado fue a visitar al preso Enrique Pardo Hasche (compañero de prisión de Monsalve) porque este le había manifestado que tenía una situación de salud. En ese episodio, en un momento, estuvieron en el mismo comedor usado para las visitas tanto Lombana, hablando con Pardo, como Monsalve hablando con su abogado del momento Héctor Romero.



Esa visita fue grabada por Monsalve con un reloj-grabadora y fue enviada a la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero de 2018.



"Es una distorsión grosera, como muestran las evidencias", afirmó Granados en la audiencia de preclusión, al decir que no es cierto que Lombana hubiera tenido una relación con Monsalve o hubiera ido a prisión a verlo a él.



"De hecho, Monsalve cambia la versión, primero ocultando la grabación en caliente, segundo sobre el rol del doctor Jaime Lombana, pues en la primera declaración que da, del 23 de febrero, no menciona para nada a Jaime Lombana y se inventa la fábula en la segunda declaración (del 6 de marzo siguiente)", expuso el abogado de Uribe.



Así mismo, Granados dijo que Monsalve le mintió a la justicia "cuando no dijo nada de la gabación, y mintió el 6 de mazo cuando se inventó el rol de jaime lombana. Lo lógico es que al 6 (de marzo), alguien me preparara (hablando de Monsalve), me inventa una fábula".

