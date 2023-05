El proceso judicial por presunto fraude procesal y soborno a testigos que se adelanta en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, delitos por los que está formalmente imputado, deberá seguir. Esa fue la decisión que tomó ayer la jueza 41 Penal de Conocimiento de Bogotá Laura Barrera, quien negó la petición de la Fiscalía de precluir (archivar) el proceso.



El expresidente es investigado por el mismo caso por el que su exabogado Diego Cadena fue llamado a juicio por la Fiscalía bajo cargos de ofrecer prebendas ilícitas para lograr la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho a la justicia que Uribe y su hermano Santiago tuvieron nexos con el paramilitarismo.

Ese proceso inició en la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía cuando el expresidente, quien niega rotundamente los señalamientos, renunció al Senado.



Ayer, tras meses de espera, la jueza Barrera señaló que “contrario a lo aseverado por el señor Fiscal sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el Despacho negará la solicitud de preclusión”.



Además, sobre el delito de fraude procesal, la jueza aseguró que igualmente hay elementos que indican que habría existido un plan para engañar a la Corte Suprema de Justicia en el caso contra el expresidente.

Lo que puede pasar

Se trata de la segunda vez que la justicia niega esa petición de preclusión, pues ya en abril de 2022 otro despacho lo había hecho, en una decisión que consideró que hubo deficiencias investigativas de la Fiscalía y que el fiscal general, Francisco Barbosa, cambiara al fiscal del caso y buscara nuevas declaraciones y pruebas para sustentar la tesis de que el expresidente no habría cometido delito. Al finalizar la audiencia, la Fiscalía anunció que apela la decisión y este miércoles dará sus argumentos.



La decisión sobre esa apelación la tomará la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que, entonces, tendrá la última palabra y definirá si mantiene la negativa de preclusión o la concede.



Si el Tribunal mantiene la decisión de la jueza, el expediente volverá a la Fiscalía, que tendrá dos opciones: primero, volver a insistir en la solicitud de preclusión, con base en otra causal o con otras pruebas, según explicó el abogado Marlon Díaz.



O bien, presentar el escrito de acusación y llevar a juicio al exmandatario que es la etapa en donde se determinaría si el expresidente fue o no responsable de los delitos imputados.



El abogado penalista Camilo Burbano indicó que, en todo caso, se debe tener en cuenta que “la juez no puede obligar a la Fiscalía a presentar el escrito de acusación, ya que eso desnaturalizaría la división entre investigación y juzgamiento propia del sistema acusatorio”.

Audiencia de preclusión en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Cabe recordar que esta es la segunda vez que la Fiscalía pide la preclusión del caso en contra del expresidente y la segunda vez que la justicia la niega.



La primera la tomó la jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz en abril de 2022 en una decisión que hizo duras críticas a la Fiscalía y que ordenó a esa entidad fortalecer su investigación. La Fiscalía, en esa ocasión, pidió nuevamente la preclusión luego de tomar varias pruebas.



Ahora, en una extensa decisión, la jueza Barrera cuestionó en parte las labores investigativas de la Fiscalía y señaló que hay elementos para indicar que la conducta de soborno en actuación penal y de fraude procesal sí ocurrió y "que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe".



"La valoración que hace el despacho no es un prejuzgamiento, no es una determinación de responsabilidad ni es una valoración de prueba que tenga incidencia en el juicio. Como lo es ratificado, la admisión, rechazo, exclusión probatoria, se hace en audiencia preparatoria y el debate se surte en el juicio y esta funcionaria está impedida para conocer del mismo", dijo la jueza.

