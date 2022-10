Desde las 9 a. m. de este viernes continúa la audiencia de preclusión del proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



En la audiencia de este jueves, la Fiscalía presentó el interrogatorio que rindió el excongresista y hoy magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada, quien es investigado por presunto soborno por la Corte Suprema en relación con los mismos hechos que Uribe. Prada negó que él o el expresidente Uribe hubieran ofrecido dádivas a testigos.



En días pasados el ente investigador presentó evidencias para desvirtuar a Juan Guillermo Monsalve, quien es considerado testigo estrella contra Uribe, como un testigo confiable.



El jueves, la Fiscalía se concentró en otro de los personajes claves: Carlos Eduardo López, alias Caliche o Llanero, quien en prisión le habría dicho a Monsalve que lo habían buscado para que él se retractara de lo que había dicho contra los Uribe, a quienes Monsalve ha vinculado con grupos paramilitares.



Este viernes, último día de audiencias en lo que resta de octubre, el fiscal siguió presentando la declaración de Prada, quien aseveró que "el presidente Uribe nunca me ha pedido a mí que le ayude" a conseguir testimonios.



La idea, según el hoy magistrado del CNE, es que dijera la verdad, pero fue un tema que no tocó a fondo con el expresidente.



La postura de Prada ante las reiteradas preguntas de si supo de algún soborno o interés de Juan Guillermo Monsalve es que "simplemente (Carlos López) me preguntó que si lo podían ayudar (a Monsalve) a través de los abogados a que lo metieran en la JEP, pero ni López Callejas ni Monsalve me pidieron cosas".



Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado dos declaraciones de Prada ante entes judiciales. "La primera intervención fue defendiéndose, y quedó establecido cómo él fue abordado, en febrero de 2018 por Rodrigo Vidal y Hernando Mauricio Marroquín, quienes le presentaron a alias Caliche, quien a su vez entrega a Prada la información que él dice tener de Juan Guillermo Monsalve", señaló Cárdenas. Es decir, que el exparamilitar se quería retractar de lo dicho contra Álvaro Uribe, "la iba a hacer porque no era cierto lo que él había dicho", concluyó el fiscal del caso, Javier Cárdenas.



Siguiendo de forma literal el relato del ente acsuador, con esa noticia, el excongresista llama a Uribe a contarle y le menciona a Monsalve, a lo que el expresidente indica que su deseo es que solo se diga la verdad. Eso lleva a Cárdenas a concluir que la línea de tiempo entre cada uno de los implicados es clara y demuestra que Álvaro Uribe se entera de esta situación el 20 de febrero de 2018, sobre las 7 u 8 de la noche, y reitera que solo quiere que se conozca la verdad.



Esa hipótesis de la Fiscalía deja a un lado lo anteriormente recopilado por la Corte Suprema de Justicia, la cual documentó que Prada habría tenido contacto con 'Caliche', Marroquín y el resto de involucrados porque era el delegado para recibir las declaraciones que entregaría Monsalve.

Se escuchó el testimonio de Uribe

Álvaro Uribe en audiencia virtual. (Foto de archivo) Foto: Captura de video

Este jueves también pasó al tablero el expresidente Álvaro Uribe declarando ante la Corte Suprema luego de que se le abrió indagatoria por los dos delitos que se le señalan.



Ante el magistrado, el entonces senador dijo que Prada quiso ser "solidario" al contarle de retractaciones para limpiar su nombre y el de su hermano Santiago Uribe, y enfatizó en dos cosas: que nunca preguntó quiénes eran los enlaces para llegar a Monsalve, y que tampoco siguió pendiente de la retractación.

