Caso Uribe: Fiscalía argumenta el tercer hecho por el que pide preclusión

Este jueves, el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, procesado por soborno a testigos y fraude procesal, continúa con la argumentación por la que pide la preclusión del proceso.



La exposición del ente acusador, ante el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá, comenzó el 26 de julio y ya completa seis días. Jaimes informó que expondrá seis hechos por los que pide cerrar este caso, en el transcurso de los 6 días ha avanzado en la exposición completa de dos, y este jueves sigue realizando la argumentación del tercero.

Ese tercer hecho son los supuestos intentos de obtener el testimonio del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, con intervención de Diego Cadena -exabogado de Uribe-, para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo contra Santiago Uribe Vélez.



Sobre este hecho, el miércoles la Fiscalía reprodujo en audiencia extractos de la indagatoria rendida por Álvaro Uribe en la Corte Suprema en 2019. También se escucharon declaraciones en la Fiscalía de Juan Aguilar y de Roque Arismendy, así como tres declaraciones del abogado Diego Cadena y audios de comunicaciones interceptadas al expresidente en las que habla con sus abogados.



En las exposiciones se afirma que el expresidente fue informado por Arismendy de que, supuestamente, alias el Tuso dijo en Estados Unidos que Iván Cepeda le estaba ofreciendo beneficios para declarar en contra de los hermanos Uribe, cosa que el congresista niega. Además, en las versiones de Cadena, este dijo que Uribe le comentó que una exagente de la CIA habló con él. "Me dijo que tenía 20 años de experiencia en la CIA y que ella se iba a encargar de esa situación", dijo Cadena, quien añadió que el Tuso no lo quiso recibir a él, que no sabía por qué, y que se desentendió del tema.

