Este viernes se definirá en audiencia si Uribe sigue en libertad

En el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá se realizará este viernes una audiencia de apelación a la libertad concedida a Álvaro Uribe, dentro del proceso que se sigue en su contra por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



Uribe, quien había sido privado de su libertad en prisión domiciliaria desde agosto por decisión de la Corte Suprema, fue dejado libre el 10 de octubre pasado por decisión de una juez de control de garantía de Bogotá.

La audiencia de este viernes comenzará a las 8:30 a. m., y en la diligencia el juez definirá si acepta o no la apelación que hizo en este proceso la parte civil -el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo- contra la decisión de levantar la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba contra Uribe.



En su momento, la juez que levantó la domiciliaria a Uribe consideró que no podía haber una medida de aseguramiento en su caso ya que no ha habido imputación. Esto porque, aunque mientras el caso estuvo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema -antes de que Uribe renunciara al Senado- se hizo una indagatoria, no se podían equiparar las etapas que se habían surtido en la Corte con las que ahora debe surtir la Fiscalía.

Para la juez, no era aceptable el argumento de la parte civil de que la indagatoria en la Corte, con la cual había resuelto su situación jurídica y ordenado su detención, se debía equiparar a la imputación de cargos que se hace en el nuevo sistema penal acusatorio por el que se rige la Fiscalía.

