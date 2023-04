Debido a una solicitud de aplazamiento que hizo la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que reprogramarse una audiencia en la que la Fiscalía trasladaría un escrito de acusación en su contra por una denuncia del periodista Daniel Coronell.

​

Se trata de un caso de 2017 que se abrió porque el exjefe de Estado llamó “narcotraficante” al comunicador.



(Lea también: Esta es la citación que le llegó a Álvaro Uribe por denuncia de Daniel Coronell).

En este proceso Uribe ya había hecho una retractación, no obstante, por procedimiento legal, es necesaria la audiencia de conciliación y traslado de escrito de acusación que estaba prevista para este lunes.



Según informaron fuentes de la Fiscalía, ahora se está pendiente de una nueva fecha para el procedimiento.



(Le puede interesar: Daniel Coronell no aceptó retractación de Álvaro Uribe: continuará proceso penal).



Es de recordar que este proceso se sigue por el procedimiento penal abreviado, motivo por el cual no hay una audiencia de imputación sino que directamente se cita a una audiencia de traslado del escrito de acusación en la que, una vez se termina la entrega del escrito, se indaga si las partes tienen ánimo conciliatorio.



De otro lado, este caso que se aplazó es distinto a otro que la semana pasada archivó la Fiscalía y que también era por calumnia y por injuria, que había sido denunciado por el periodista Daniel Coronell el 21 de noviembre de 2016.



(Lo invitamos a leer: El historial del capo de la marihuana de las Farc salvado por JEP de extradición).



Según esa denuncia, el entonces senador Uribe, en Twitter, lanzó acusaciones en contra de la productora Nacional de Televisión y Comunicaciones (NTC), de la cual Coronell es socio mayoritario, acusándola de financiaciones ilícitas.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: