¿Por qué le negaron la tutela a Álvaro Leyva con la que buscaba anular su suspensión?

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la petición de la defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, que había presentado una tutela contra la Procuraduría General de la Nación para tumbar la suspensión de tres meses que recae sobre el funcionario.



(Lea: Tripulación de helicóptero accidentado estuvo en búsqueda del papá de Luis Díaz)

La medida del Ministerio Público contra Leyva se da por las presuntas irregularidades en la licitación para la producción de libretas de pasaportes en Colombia.



(Le invitamos a leer: Corte Suprema no eligió a nueva fiscal general, pero el voto en blanco pierde fuerza)



El tribunal argumentó que no se encontró evidencia de que los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a ejercer cargos públicos del ministro hubieran sido vulnerados. En su fallo, se explicó que las decisiones tomadas por la Procuraduría no infringieron estos derechos constitucionales.



Se destacó que la suspensión provisional dictada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, y posteriormente confirmada, cumplía con los requisitos legales y jurisprudenciales en materia disciplinaria. Por lo tanto, se consideró una acción legítima por parte de la entidad disciplinaria.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de referencia. Foto: EL TIEMPO

Además, se abordó la solicitud de tutela presentada por el Colectivo Justicia Racial, la cual fue calificada como improcedente debido a la falta de legitimación en la causa.



(Además: Minhacienda no podrá contratar directamente la administración de recursos del Fonpet)



El tribunal señaló que el colectivo no era titular de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados, ni tenía la capacidad para representar al señor Álvaro Leyva Durán en la búsqueda de su protección legal.



Como resultado, se emitió un fallo de primera instancia que negó la tutela solicitada por Álvaro Leyva Durán y declaró improcedente el amparo reclamado por el Colectivo Justicia Racial en su calidad de agente oficioso del ministro.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Más noticias de Justicia: