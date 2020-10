Dura respuesta de la familia Gómez a Ernesto Samper y Horacio Serpa

En la tarde de este jueves, la familia de Álvaro Gómez Hurtado, emitió un comunicado en el que califican de "infames" las declaraciones de Ernesto Samper y Horacio Serpa, que los acusan de “comprar la tesis de crimen de Estado” y de “buscar una indemnización millonaria por parte del Estado colombiano”.



Para la familia Gómez, Samper y Serpa son "los principales sospechosos del magnicidio", y señalan que sus declaraciones tienen "el único fin de deslegitimar nuestras denuncias y nuestra infructuosa búsqueda de la verdad y la responsabilidad penal individual".

Frente al hecho reiteran que, aunque la reparación económica es un derecho fundamental, esto no ha sido "el propósito que anima nuestra causa".



"Insinuar lo contrario, de manera perversa, es una revictimización que lesiona la memoria de Álvaro Gómez y ultraja a quienes llevamos 25 años luchando por que su crimen no quede en la impunidad: esa impunidad que tanto buscan los verdaderos autores intelectuales del magnicidio", afirman en el comunicado



Señalan que continuaran denunciando a los principales responsables del crimen de acuerdo con las pruebas recaudadas en la investigación adelantada en la actualidad bajo los radicados Nos. 13.617 Fscal Octava Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y 3.209 (Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes), "y buscando que comparezcan en juicio para que los jueces competentes determinen su eventual responsabilidad", puntualizan.



Eventual indemnización será para la Defensoría del Pueblo

Los familiares de Álvaro Gómez Hurtado señalan que una eventual indemnización - que deriven de condenas en el marco de la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales - "serán destinadas como donación a la Defensoría del Pueblo para la atención jurídica a través de la defensoría pública de oficio en memoria de los ciudadanos falsamente imputados en el marco de las investigaciones adelantadas a lo largo de los últimos 25 años".



Confirman que desistieron de las acciones iniciadas ante el CIDH, y señalan que las mismas nunca fueron "siquiera admitidas o tramitadas", debido a que la Fiscalía General declaró los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, como crímenes de lesa humanidad el 17 de diciembre de 2017. Ese, no otro, era el único propósito de dichas acciones.



Insisten en afirmar que no existe ninguna demanda de reparación directa en curso en contra del Estado colombiano por parte de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado, situación que afirman, la prensa nacional puede validar en los sistemas de la rama judicial.

