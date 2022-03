El excandidato al Concejo de Medellín (2011), Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la electa senadora Piedad Córdoba, está a la espera de ser enviado a Estados Unidos tras su captura, en febrero de este año, y luego de que esta semana el país norteamericano formalizó su pedido de extradición.



Córdoba Ruiz fue capturado junto con Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, y una corte del Distrito Sur de Nueva York los señala de ser apoyo logístico para las disidencias de 'Gentil Duarte' en el sur del país, y estar involucrados en tráfico de cocaína y de armas, delitos vinculados a carteles mexicanos.



En estos momentos, Córdoba Ruiz está en su celda del pabellón de Alta Seguridad B de la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras las autoridades colombianas realizan el trámite para su extradición.



De hecho, con la petición formal de Estados Unidos, el trámite que sigue es en la Corte Suprema de Justicia, a donde el gobierno colombiano debe trasladar la petición de EE. UU. para que el alto tribunal haga una verificación de si se cumplen los requisitos para el envío del ciudadano.



Esa verificación es formal y no es un juicio sobre la culpabilidad, o no, del pedido en extradición, sino que la Corte se limita a emitir un concepto previo, favorable o no, sobre la viabilidad de conceder una extradición.



Luego de esto, es el Gobierno -Ministerio de Justicia y Cancillería- el que toma la decisión final sobre el envío, o no, de alguien a otro país.



