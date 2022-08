El planteamiento del presidente Gustavo Petro de darle un giro al tratado de extradición generó la reacción de Estados Unidos y, a la par, se reafirmó días después de que la Corte Suprema diera su visto bueno para el envío a Nueva York de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba.



La extradición de esta persona, requerida por narcotráfico por una Corte del Distrito Sur de Nueva York, está en manos del presidente, quien es el que toma la decisión final. Es por eso, que desde la defensa de Córdoba se le dijo a EL TIEMPO que se espera que el jefe de Estado revise un posible vacío legal que hay en este trámite y de esa forma se frene el envío de su cliente.



Así lo afirma la abogada Ludy Valentina Santiago, quien representa junto a Antonio Güete a Álvaro Córdoba. Ambos están a la espera de que en el transcurso de 15 días, allegado el expediente al Ministerio de Justicia por parte de la Corte Suprema, se revise de "manera minuciosa y detallada" el proceso conforme a la ley.



En ese orden de ideas, la posición de los apoderados se basa puntualmente "en el tratado de extradición y la legalidad de los actos que se han desplegado por parte de agentes encubiertos, y frente a la ley que de acuerdo a la Constitución regiría esos actos".



La abogada espera que la revisión de esos puntos, que está en manos de la Presidencia, salga a favor de su cliente "porque los procedimientos que se han llevado a cabo, al criterio del equipo de trabajo, se viola el principio de legalidad porque aun cuando el tratado de extradición está vigente, este no se puede aplicar porque no existe una ley que lo incorpore al ordenamiento interno".



Es decir, para la penalista el tratado de extradición que está vigente en el país no está incrustado en el ordenamiento colombiano. Eso, de acuerdo a ella, es precisamente lo que Petro ha dicho que va a revisar.

¿Qué dijo el presidente Petro?

Presidente Gustavo Petro tras reunión con el presidente de España, Pedro Sánchez. Foto: Presidencia

"Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos; narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”, fueron las palabras de Gustavo Petro en el encuentro.



Ante ello, la delegación norteamericana armó una rueda de prensa para resaltar que es un tema que desde el Departamento de Justicia se va a discutir.



Mientras se conocen más detalles de la idea que tienen Petro y su equipo para ajustar el tratado de extradición a las políticas que mencionó desde su campaña a la Casa de Nariño, la abogada Ludy Valentina Santiago cree que como el trámite de Álvaro Córdoba es cuestión de días.



"Es una decisión que tiene que tomar el presidente frente a la situación de él. Si se violó o no ese principio de legalidad, y con las garantías que él como jefe de Estado debe darles a los ciudadanos, tomar una decisión".



Por ahora, el paso que viene es que el Ministerio de Justicia tramite una resolución frente al pedido de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Una vez salga ese documento, los abogados podrían interponer algún recurso.



