Un día después de que se conociera que el Gobierno Nacional ratificó la extradición de Álvaro Córdoba, su defensa se jugó la última carta ante el Consejo de Estado para evitar su envío a través de una medida cautelar.



De fondo, lo que interpuso la abogada del hermano de la senadora Piedad Córdoba fue una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia. En ella se pide que mientras se estudia el recurso, se impida el traslado del detenido en La Picota a una Corte de Nueva York que lo requiere.



La acción de tutela, que deberá ser repartida a uno de los despachos del alto tribunal, consta de 32 páginas, y en ellas se dice que "dado que el traslado de mi defendido podría llevarse a cabo antes de que el señor Juez Constitucional decida la presente acción de tutela, gentilmente le solicito al honorable Juez de Tutela, ordenar que se

suspenda el cumplimiento de las Resoluciones Ejecutivas Nos. 196 del 07

de septiembre de 2022 y 272 del 18 de noviembre de 2022".



Esas resoluciones mencionadas, expedidas por el Ministerio de Justicia, son las que confirmaron la extradición de Álvaro Córdoba. El temor de su defensa es que si no se actúa a tiempo en el Consejo de Estado, "se materializaría de forma irremediable el daño por la afectación de sus garantías judiciales, puesto que se ha dado la extradición sin que la Constitución Nacional lo permita".



La medida deberá ser valorada por el alto tribunal, mientras tanto, EL TIEMPO conoció que Córdoba fue visitado por su abogada este jueves, y en esa cita en La Picota el detenido volvió a insistir en su inocencia, pues desde Estados Unidos lo solicitan porque presuntamente traficó más de cinco kilos de droga.

Los detalles de la tutela

El recurso consta de varios puntos que empiezan por resumir cómo fue que desde Estados Unidos se solicitó la extradición, el trámite que le dieron en la Fiscalía, el visto bueno de la Corte Suprema y las dos resoluciones del Gobierno de Gustavo Petro.

Tutela ante el Consejo de Estado para frenar extradición de Álvaro Córdoba. Foto: Archivo particular

En concreto, la defensa busca que se amparen los derechos -como el debido proceso- de su cliente, Álvaro Córdoba, "los cuales fueron vulnerados con los actos administrativos expedidos en el trámite de extradición", dice el recurso, contrario a lo dicho por todas las instituciones involucradas, que en sus documentos dejaron claro que la decisión se tomó conforme al marco legal.



Tanto en esta tutela como en el recurso de reposición que presentó la abogada del preso en La Picota al Gobierno, se sacó a flote un argumento relacionado a que los delitos que señala una Corte de Nueva York, de haber ocurrido, se habrían dado en suelo colombiano, y no en Estados Unidos.



Ese factor geográfico ya lo tuvo en cuenta la Corte Suprema al momento de emitir su concepto en agosto. De hecho, negó dos de los tres cargos que pesaban contra Córdoba por ese motivo: el de porte de ametralladoras y el de concierto para portar armas.



Lo que la defensa critica es que en el indictmen que envió la autoridad judicial extranjera (...) claramente señala que los tres cargos por los cuáles se requiere al señor Córdoba Ruiz, tuvieron lugar en la República de Colombia y de hecho, fue esta la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia negó la entrega del señor Córdoba por los cargos segundo y tercero, pero equivocadamente la mantuvo por el cargo primero, lo cual es abiertamente inconstitucional".



Ante esa premisa, el Ministerio de Justicia contestó en la segunda resolución emitida que dicha conducta que sele señala al hermano de la congresista antioqueña estaba encaminada ''a concertarse para distribuir estupefacientes con destino a los Estados Unidos, lo que no sucedía frente a los cargos dos y tres porque estos últimos comportamientos, de evidenciarse su materialización, acaecieron exclusivamente en el territorio colombiano, y no en el exterior".



A nivel jurídico, este tipo de medidas cautelares ante el Consejo de Estado ya han prosperado con otras personas. Uno de los casos más recientes es el de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, cuando organizaciones de víctimas le solicitaron al alto tribunal suspender la extradición de esta persona mientras se resolvía una vulneración de derechos.



