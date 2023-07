Cuando todo estaba listo para que el próximo martes 1 de agosto la Fiscalía presentará ante un juez a 25 militares por el operativo en Alto Remanso, Putumayo, de 2022, que dejó 11 personas muertas, la audiencia se tuvo que aplazar debido a que la Justicia Penal Militar solicitó asumir el caso.



Así lo hizo el 27 de junio el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar de Puerto Leguízamo que entabló con conflicto de competencias ante el Juzgado Promiscuo de esa localidad, ante quien se iba a realizar la diligencia.



Antes de ese pedido, ya se había presentado por parte de la defensa de los procesados y por el cual se pronunció el juzgado el 23 de junio. El despacho remitió el expediente a la Corte Constitucional.

En este caso que también investiga la Procuraduría General, se cuestiona el supuesto operativo realizado por tropas en zona rural de Puerto Leguízamo el 28 de marzo de 2022, cuando la comunidad de Alto Remanso realizaba un bazar, que llevaba un par de días, y que supuestamente tenía como objetivo hallar a alias Bruno de las disidencias.



Pero las personas que sobrevivieron dijeron desde el primer momento y en declaraciones a la Fiscalía, es que hombres vestidos de negro y encapuchados llegaron disparando al bazar, y asesinaron a civiles, identificándose primero como supuestos integrantes de la 'Carolina Ramírez' de las disidencias.



Víctimas consultadas por EL TIEMPO explicaron que ellos pudieron ver cómo supuestamente los hombres de negro se cambiaron luego por prendas militares y que luego estos fueron 'relevados' por otro personal militar.



Además, declararon ante la Fiscalía que las personas que cayeron muertas no eran guerrilleros sino campesinos y aseguraron que les quitaron sus celulares para impedir grabar, y que incluso los intentaron encerrar, entre otros.

Jhon Freddy Espíndola, abogado de un grupo de víctimas, le anunció a EL TIEMPO que presentará un recurso en contra de la decisión del juez al estimar que este debió seguir con el trámite.



"Estoy presentando recursos contra esa decisión que no se si se tomó fundamentada porque él no puede declararse todavía incompetente. La misma Corte dice que el trámite de conflicto de competencia no suspende el adelantamiento y se puede continuar hasta el inicio del juicio", dijo.



Para el abogado Espíndola, el juez estaría en este momento impidiendo el acceso a la administración de justicia. Además, indicó que las víctimas no conocen la respuesta que el juzgado dictó sobre el pedido que hicieron los abogados de los procesados de remitir el caso a la justicia militar.

Las demoras en la Corte

Además, la preocupación surge porque en la Corte Constitucional, que revisa conflictos entre jurisdicciones desde enero de 2021, cuando desapareció la Sala Disciplinaria de la Judicatura, hay muchos procesos en marcha.



Según estadísticas del alto tribunal desde entonces y hasta mayo de este año ha recibido 4,148 procesos, de los cuales ha dictado autos en 2.634 casos. En 2021 ingresaron 1.703 casos, en 2022 entraron 1.649 y en lo que va del año, 730.



La Corte además revisa conflictos de competencia, que es cuando dos jueces de la misma jurisdicción reclaman un caso y solo en 2022 recibió 200 expedientes para tramitar. Según fuentes consultadas, este proceso puede tardar en la Corte unos seis meses.



"Ellos están en derecho de reclamarlo, pero como acá hay delitos inclusive de lesa humanidad, la Corte Constitucional en la mayoría de casos remite (los procesos) a la justicia ordinaria, porque no está dentro de las funciones (del Ejército) matar civiles", dijo el abogado Espíndola.

Siguen las labores de investigación sobre el operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Defensoría del Pueblo

Lo que dicen las víctimas

Isaías Acosta, quien tras sobrevivir a los hechos junto a su esposa y dos hijos, dejó su finca tirada y se fue de la vereda. Participó en Bogotá en la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, cuenta con un teléfono que le dio la Unidad Nacional de Protección que no sabe usar y un chaleco antibalas que no solo le queda grande, sino que de usarlo, llamaría más la atención en la calle.



En diálogo con EL TIEMPO, Acosta se mostró en desacuerdo con que la justicia militar pueda llevar esta investigación al estimar que en la justicia militar el proceso no sería ágil y que habría riesgo de que no pase nada. Además, reseñó que en su familia todavía hay angustia.



"Estábamos ayudando para un bazar, para una colaboración, para trabajar bien en la vereda y pues se perdieron vidas, fincas. Los militares no debieron nunca, nunca, haber hecho eso. Cuando se hacen operaciones de esas debe haber derechos humanos. Había niños, ancianos", indicó.



Otra persona consultada, quien prefirió mantener su nombre en reserva, también se opuso a la petición, aunque reconoce que no entiende bien esto que implica. En este proceso, hay al menos cuatro abogados representando a 78 víctimas.

Relatos de un día escalofriante

EL TIEMPO habló con varias personas que estaban allí y que dieron su testimonio ante la Fiscalía. Una de estas personas, cuyo nombre este diario no publica, indicó que pudo ver el momento en que los hombres que dispararon, se cambiaron a ropas del Ejército.



"Empezaron los disparos y corrimos. Eran personas vestidos de negro, tapadas la cara y con un buzo negro y sudadera negra. No traían camuflado sin un buzo al cuerpo. Nos dijeron que nos tiráramos al suelo. Y cuando empezaron a disparar a la gente, a la caseta donde había gente borracha, unos dormidos, otros bailando. Me paré. Le dije que por qué disparaban. Ellos dijeron que eran de la 'Carolina', de disidencias", relató esta persona.



Luego, indicó que terminó con un grupo de ocho personas, incluidos niños y cinco mujeres, y que fueron llevados a una pieza dentro de una caseta en la que fueron encerrados. Allí escucharon un helicóptero que llegaba y les dijeron que no dispararan, para evitar una reacción letal desde el aire. Pero cuando los hombres de negro les dijeron que nada iba a pasar, las personas empezaron a sospechar que eran militares.

Reunión de la Defensoría con habitantes de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 30 de marzo de 2022. Foto: Defensoría

"El helicóptero asentó como a 15 metros de la casa y ahí fue que se miró cuando se bajaron militares, los hombres de negro los saludaron. Les pasaron ropa militar y se la pusieron encima de la ropa negro", relató esta persona quien escuchó como se reportaron a las personas que estaban encerradas como supuestos guerrilleros.



"Entonces, dijo, 'métale cándela'", dijo esta persona que escuchó. Las personas encerradas rompieron la puerta a golpes y se escaparon. Ellos como muchas otras personas que estaban en el bazar permanecieron en el lugar hasta horas de la tarde a pleno sol, asegurando que allí no había guerrilleros.

Otra persona que ya estaba entregando turno en la cocina cuando empezaron los disparos, estaba con su esposa y vecinos. "Ellos se cambiaron en la cocina ahí donde estábamos. Nos tuvieron en la cancha hasta las 4 de la tarde, amenazándonos y ahí llegaron más soldados y los que hicieron la masacre se los llevaron en el helicóptero. Nos trataban de guerrilleros", dijo.



El sobreviviente también se desplazó con su familia. EL TIEMPO estableció que de las víctimas acreditadas, hay unas que se desplazaron a Puerto Asís, otras están en Puerto Leguizamo, peto también hay gente que salió del departamento al Huila, al Tolima y a Cundinamarca.



"No hemos tenido protección. Recibimos solo una ayuda. Declaramos en Fiscalía y como a los dos días (de los hechos) que llegaron a investigar, se tomó el testimonio y se les dijo lo que vimos. Dejamos la finca tirada. No hemos vuelto y no quedaron ganas de volver por allá", indicó



Las víctimas fueron identificadas como Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

