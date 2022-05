Fuentes oficiales señalaron que a esta hora se adelanta el proceso de extradición a los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.



En medio de una gigantesca caravana de la Policía, el capo fue trasladado por la calle 26, en Bogotá, con rumbo a la base militar de Catam, donde se ubica la Policía antinarcóticos y se encuentra el hangar de la DEA.



La extradición estaba frenada por una tutela que habían presentado comunidades del Chocó que pedían se garantizaran sus derechos fundamentales. El recurso estaba en el Consejo de Estado que había oficiado a la Presidencia, la Fiscalía y a la Corte Suprema para que se pronunciaran sobre el tema.



Abogados del equipo de defensa del cabecilla del ‘clan del Golfo’ le dijeron a EL TIEMPO que no han recibido ninguna notificación respecto de la extradición de ‘Otoniel’, por lo que –señalan– su traslado desconocería la orden del Consejo de Estado que frenó temporalmente su extradición.



Sin embargo, este diario conoció que este miércoles ese tribunal levantó la medida cautelar, con lo que se dio vía libre a la extradición del capo.



En una nueva decisión, el Consejo de Estado levantó la suspensión a la extradición del capo. Foto: Archivo particular

¿Qué dice la nueva decisión del Consejo de Estado?

Aunque aún no hay fallo de fondo, la decisión del Consejo de Estado señala que la medida cautelar de suspensión provisional decretada por el despacho fue adoptada entendiendo que se habían agotado todos los mecanismos administrativos y judiciales para cuestionar la orden de extradición.



Advierte el despacho que no esto es cierto y que se pudo establecer que la actuación administrativa "no había sido agotada en su totalidad" pues al momento de presentar el recurso no estaba en firme la extradición.



"Los efectos de la protección que se pretendía, mediante la medida provisional adoptada, se encuentran desvirtuados con la documental obrante en el proceso", se lee en el fallo.

