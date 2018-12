Aliados le piden a Petro ampliar su explicación sobre polémico video

“En semejante lío, una explicación gota a gota, decenas de trinos, un video de 40 minutos y una rueda de prensa no le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del videobillete que obviamente le sacaron por saña política pero que es espantoso”.

Así reaccionó la exsenadora Claudia López –aliada de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial–, tras conocer los 40 minutos de explicaciones que este dio sobre el video en el que se le ve recibiendo fajos de billetes.

Aunque López (Alianza Verde) se demoró 7 días en referirse a las imágenes, fue clara en advertirle a Petro que ni siquiera la rueda de prensa citada para hoy es suficiente para despejar los interrogantes que hay.



En similar sentido se pronunció el senador Antanas Mockus, otro de los refuerzos de Petro en su carrera final a la Casa de Nariño: “Merece sanción social, se ve feo acariciando billetes. Eso le hace daño al proceso político colombiano. Las explicaciones que ha dado no satisfacen”, le dijo a Canal Capital.



Estas reacciones se produjeron pocas horas después de que Petro divulgó en redes un video en el que empieza por admitir que fue una imprudencia y un error haber recibido una gruesa suma de efectivo.

Las dudas

“Tengo que pedirles perdón a mis electores de hoy, 8 millones de personas, por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo del pasado en su apartamento. Aunque no es un delito, debí ser prudente y no lo fui y ahora pago las consecuencias”, anotó el senador. Incluso, admitió que puso en riesgo su proyecto político, dando ‘papaya’ (ver recuadro).



Pero su exposición se centró en recalcar su cercanía con Juan Carlos Montes, el ex M-19 y exgerente de algunas de sus campañas, quien grabó el video y le entregó la plata.



Aunque en un trino del pasado jueves, Petro atribuyó la filtración de las imágenes “a un chantaje” de una persona que las guardó por 14 años “en búsqueda de posibilidades de empleo futuro”, en su nueva versión dio otra hipótesis.



Dijo que su viejo amigo Montes –a quien le atribuyó cierta aprehensión sobre él –, guardaba las imágenes en un computador que fue hackeado. De hecho, hoy se extenderá en señalar a los hackeadores.



Al respecto, ya ha dicho que detrás de la trama están el abogado Abelardo de la Espriella y la Fiscalía.



De hecho, para Petro es claro que la publicación del video es una retaliación por denunciar el caso Odebrecht, por el que el fiscal Néstor Humberto Martínez terminó dando explicaciones en el Senado.



Pero aún no ha explicado de dónde salió el dinero, a dónde fue a parar y si fue reportado al CNE.

Declaraciones de políticos cercanos

Claudia López (Exsenadora): “Una explicación gota a gota, decenas de trinos, un video de 40 minutos y una rueda de prensa no le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del videobillete que obviamente le sacaron por saña política pero que es espantoso”.



Antanas Mockus (Senador Alianza Verde): “Merece sanción social y de pronto algo de sanción legal. Se ve feo acariciando billetes, hubo una falta de estética: uno no acaricia billetes. Eso le hace daño al proceso político colombiano. Las explicaciones que ha dado no satisfacen”.



Sergio Fajardo (Líder de Compromiso Ciudadano): (el video de los fajos) es una imagen tenebrosa que no tienen justificación. Pero debe tener todas las garantías para dar su explicación y para que esto no se vaya a convertir en un capítulo de lucha política para aumentar la polarización”.

La defensa del senador

El senador Gustavo Petro aseguró que “no es una anécdota” que el video se haya presentado justo durante el debate de Odebrecht, pues, según él, buscaba silenciar “el hecho de corrupción más grande después de la parapolítica en Colombia”. Además, dijo que no fue filtrado por quien lo grabó, su amigo Juan Carlos Montes, sino que fue ‘hackeado’.



“(Montes) no es una persona ilegal”, dijo. Y pidió perdón a sus electores: “Por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento (...). Aunque eso no es un delito, debí ser prudente y no lo fui”.



Sobre el video, aseguró que fue grabado en el 2005 y no en el 2009, como lo sostiene el abogado Abelardo de la Espriella, quien dice que el dinero era del capo Daniel el ‘Loco’ Barrera.



Además, Petro dice que la grabación no fue clandestina, pues, aseguró, vio la cámara que apuntaba a la mesa en la que estaban los fajos de billetes.



“Con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Montes”.



Haciendo referencias a investigaciones de EL TIEMPO, Petro admitió que Montes fue funcionario en su alcaldía y gerente de algunas campañas. Pero señaló que el ingeniero tenía reservas sobre la manera como él trataba a sus antiguos amigos, y eso, dijo, pudo haber incidido en su decisión de grabar el encuentro en el que le entregó la plata.



Petro insistió en que el dinero era del arquitecto Simón Vélez, quien ha negado que le haya prestado plata. El senador sostiene que eran 20 millones de pesos “en fajos de 5.000 pesos de los tarros de cocina de Simón Vélez”.



Además, dice que el dinero lo recibió en medio de unas elecciones internas del Polo Democrático Alternativo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com