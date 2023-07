El exministro del Interior y actual embajador de Colombia en Francia Alfonso Prada denunció por los delitos de fraude procesal y calumnia a Wilman Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, quien fue condenado a 22 años de prisión por corrupción en 2021.



(Lea: 'Narcochofer' habla de la fuga de 'Matamba' y de reunión con capos del 'clan del Golfo')



La denuncia en poder de EL TIEMPO se radicó en la Fiscalía luego de que se conociera que Muñoz, a fin de obtener un preacuerdo con el ente investigador, realizó una matriz de colaboración y entregó documentación en la que fue mencionado Prada y otros políticos.



(Lea: Por violencia en Tuluá entra en el radar 'la Inmaculada', cuyo jefe está en la cárcel)

Facebook Twitter Linkedin

El exministro de Interior Alfonso Prada Foto: EL TIEMPO

Muñoz, condenado por usar plata de la universidad para suntuosos gastos personales, ha mencionado por lo menos desde 2019 la supuesta participación de políticos en gestiones y citó en la matriz entregada una reunión de Olga Lucía Velásquez con Prada cuando este era Secretario General de Presidencia de Juan Manuel Santos en la que supuestamente se habría acordado conseguir el voto del Ministerio de Educación para la rectoría de Ricardo García.



En ese momento, octubre de 2019, Prada dijo que tuvo una reunión de cinco minutos con García en la que le dijo que "desde mi cargo en el Gobierno no tenía incidencia para su nueva elección”. Ahora, cuando este escándalo sale a relucir, el exmbajador dijo que no es cierto que se haya beneficiado con dinero por un contrato suscrito.



(Lea: Alerta por amenazas de muerte a director del Inpec; Policía incrementó su seguridad)



"Dentro de estas declaraciones afirmó que el suscrito exigió y recibió más de cuatrocientos millones de pesos por concepto de coimas por la celebración del contrato interadministrativo No. 1069 de 2015 el cual tuvo un valor cercano a los nueve mil millones de pesos", dice la denuncia presentada que, a renglón seguido, dice que esto es falso.



Además, asegura que la versión de Muñoz no es creíble porque se presentó a fin de buscar un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue rechazado por un juzgado dos veces: el 24 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.



(Lea: 'A la paz solamente se llega con el Estado de Derecho': Fiscal Francisco Barbosa)

"Estas declaraciones se utilizaron en su momento como colaboración con la justicia se entiende que se configura el punible de fraude procesal, pues se indujo en error al juez Cuarto especializado de Bogotá D.C. para obtener una decisión judicial favorable respecto de posibles beneficios punitivos en la dosificación de la pena a imponerle", dice la denuncia presentada por Prada a través de su abogado Andrés Garzón.



"Es tan fehaciente la mendacidad de estas afirmaciones que a pesar de haberlas puesto de presente desde hace años hoy no exista indagación preliminar penal hoy en mi contra", agrega la denuncia.

¿Por qué fue condenado Muñoz?

Facebook Twitter Linkedin

Wilman Muñoz Foto: Archivo Particular

Entre 2012 y 2019, Muñoz Prieto fue director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital y desde allí ejecutaba contratos y convenios con entidades de carácter nacional e internacional y contaba con autonomía presupuestal y financiera. Los recursos provenientes eran destinados en un 60% para la Universidad Distrital y el 40% restante para el funcionamiento del Idexud.



(Lea: Soldados habrían escapado en Huila con material de guerra, autoridades los buscan)



El hombre fue condenado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por destinar recursos públicos para comprar dos apartamentos (uno de ellos para su hijo), 4 lotes en el departamento de Atlántico, cinco vehículos importados de alta gama, artículos tecnológicos de alto valor, vestuario de diseñador, viajes, hoteles, regalos para sus colaboradores y financiación de campañas electorales al interior de la Universidad Distrital.



Todo esto, por un valor total de 12.209 millones de pesos.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia