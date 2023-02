El registrador nacional, Alexander Vega, volvió a ganar un pulso jurídico ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual determinó que él no alteró los resultados de las elecciones al Congreso del año pasado.



Así quedó sustentado en un fallo de 66 páginas en el que la Sección Primera indicó que no prosperó el recurso interpuesto por el abogado Germán Calderón España, quien solicitó que se amparara el derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues Vega habría incurrido en irregularidades durante las elecciones.



Para el Tribunal, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, durante la previa, el día de los comicios y después de ellos no se pudieron comprobar fallas o alteraciones por parte de la Registraduría y su jefe -Alexander Vega-, por lo que el recurso falló a su favor.

Luis Manuel Lasso, magistrado. Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

"De ninguna, de las pruebas recaudadas se puede derivar la violación del derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa, en tanto no se demostró la existencia de un ánimo subjetivo encaminado a alterar los resultados electorales por parte del registrador en relación con los comicios del 13 de marzo de 2022", dice en el fallo que resalta que los testigos que hicieron parte del caso no aportaron el material suficiente para que se cumpliera el pedido.



Uno de los involucrados, precisamente, es el expresidente Andrés Pastrana, quien denunció que el entonces candidato Gustavo Petro -hoy jefe de Estado- se reunió con trabajadores de Indra, empresa dueña del software de escrutinios. Sobre dicha cita, el Tribunal concluyó que Pastrana no mostró evidencias al respecto, y que basó su opinión en que la había escuchado por parte de un tercero.



Además, el exmandatario "tampoco logró probar que en ella se hubiese dialogado sobre las elecciones del 13 de marzo, 29 de mayo y 19 de junio de 2022", dice la decisión.



En ella también aparece la posición que tuvo Indra, como parte involucrada, la cual sostuvo desde el principio que el objeto de los contratos que tuvo con la autoridad electoral no tenía ninguna relación con las supuestas irregularidades advertidas, por lo que no tenían que ser vinculados al caso.

El expresidente Andrés Pastrana y el registrador Alexander Vega. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO.

'Hubo deficiencias'

El Tribunal de Cundinamarca dejó claro que no se puede desconocer que hubo "deficiencias" el día de las elecciones -13 de marzo-, las cuales generaron molestias en algunas personas que vieron afectada la confianza del trabajo hecho por Alexander Vega y la Registraduría.



Una de ellas inquietó en su momento al expresidente del Senado, el antioqueño Juan Diego Gómez, quien dijo que el día de la cita en las urnas "se presentaron inconsistencias en las declaraciones rendidas por el registrador en los medios de comunicación, del preconteo y del escrutinio final, favoreciendo en 600.000 votos al Pacto Histórico, sin brindar elementos que dieran lugar a un señalamiento subjetivo contra el referido funcionario".



No obstante, esa situación se resolvió a la hora del escrutinio, en el cual se le reconoció de manera limpia dicha cantidad de votos al Pacto Histórico. Por eso, para la Sección Primera del Tribunal no se puede predicar una violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa por parte del funcionario público.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

