Desde Francia, el abogado Alexandre Vernot asistió a la audiencia virtual en la que se anunció el sentido de fallo en el expediente por soborno en actuación penal.



Vernot era acusado de sobornar a testigos en el caso contra el empresario Carlos Mattos, de quien Vernot era abogado.



Sobre las 10: 20 de la mañana de este lunes, el juzgado 51 penal de Bogotá anunció que Vernot sería absuelto del delito, al considerar que la Fiscalía "no demostró la teoría del caso para arribar a un conocimiento más allá de toda duda".

La Fiscalía había expuesto que Vernot había participado en sobornos para buscar decisiones judiciales favorables para la empresa de Mattos, que había perdido la representación de la marca Hyundai en Colombia.



Por esos hechos Vernot fue capturado en septiembre de 2018, señalado de ofrecer dinero a un testigo para que no declarara contra otras personas vinculadas a irregularidades.



En el juicio, el abogado se había declarado inocente y manifestó que no participó en ningún soborno en este proceso. De otro lado, por el caso Mattos varias personas, inlcuido el propio Mattos, han aceptado su participación en corrupción judicial.

Sin embargo, la juez indició que no se logró destruir la presunción de inocencia del abogado: "La Fiscalía no pudo demostrar más allá de toda duda si existió un soborno al interrior de la cárcel Modelo cuando Vernot visitó a Luis David Durán Acuña".



Por las dudas e inconsistencias que no fueron aclaradas en el proceso, la togada explicó que se debía resolver este caso en favor del procesado y absolverlo del delito imputado.



Durán Acuña, quien es testigo de la Fiscalía en el caso del pago de sobornos que habría determinado el empresario Carlos Mattos, había declarado en el proceso de Mattos y dado detalles del millonario ofrecimiento de dinero que, dijo, le hicieron en la cárcel.



Él dijo que en la cárcel lo visitó el abogado Vernot y le entregó un papel en el que estaba anotada la suma de dinero y que lo que se pretendía era que él asumiera toda la responsabilidad por los ofrecimientos de dinero a funcionarios judiciales para conseguir una decisión favorable para la empresa de Carlos Mattos.



"Querían que yo no siguiera colaborando con la Fiscalía, que no dijera la verdad de lo que sabía y de lo que habían hecho algunos de los protagonistas del caso (...) querían que me quedara callado, que guardara silencio", dijo el testigo en el juicio.



Esa reunión así como una posterior se dieron el 8 y 13 de agosto de 2018 en la cárcel La Modelo, de Bogotá.



¿Por qué fue absuelto?

Alex Vernot, abogado de Carlos Mattos, tras su captura en 2018. Foto de archivo. Foto: César Melgarejo

En la audiencia de este lunes, en la que la juez leyó la sentencia y sentido del fallo en el expediente de Vernot, la funcionaria judicial expuso que la Fiscalía no probó que el abogado hubiera ido a la cárcel explícitamente a ofrecer un dinero a un testigo.



Así mismo, detalló que aunque en la primera visita que hizo Vernot a Durán Acuña en prisión había otra persona, esa persona declaró en juicio que no escuchó al abogado hacer un ofrecimiento de dinero.



Del mismo modo, la juez señaló varias inconsistencias en el proceso. Por ejemplo, citó que un viaje en 2018, que la Fiscalía dijo que había hecho Vernot a España para ver a Mattos inmediatamente después de salir de visitar a Durán, en realidad fue un viaje a Miami hecho por el abogado, con lo cual no era cierto que se hubiera ido a ver al empresario después de ver al testigo.



También citó la juez que según Durán Acuña, él se molestó con la visita de Vernot y no conservó el papel que sería la prueba del ofrecimiento del soborno, sino que se lo devolvió con enojo. Pero David Teleki, otro testigo y quien acompañó a Vernot a prisión, negó que hubiera visto a Acuña enojado sino que, por el contrario, vio que se despidieron amablemente.

Para la juez, lo que quedó demostrado en el caso es que nunca se dio el ofrecimiento de dinero como soborno, sino que lo que hubo fue un ofrecimiento de alternativa de defensa que hizo Vernot a Durán Acuña.



Pero la juez también citó que hay inconsistencias en el testimonio que brindó el mismo Durán Acuña sobre el supuesto ofrecimiento de dinero de Vernot en la visita a prisión, pues sus aseveraciones "no tienen corroboración con los otros medios de prueba", dijo la funcionaria.



Por ejemplo, la juez citó que si Durán se sintió tan molesto por el supuesto ofrecimiento de dinero, "no resulta creíble que él mismo (Durán) le hubiera facilitdo (a Vernot) el número de teléfono de su primo para que Vernot se comunicara con él sobre el presunto ofrecimiento de dinero".



Así mismo, citó que si Durán quedó tan ofendido con la primera visita de Vernot, el 8 de agosto de 2018, no tenía por qué recibirlo nuevamente en la segunda visita, pues podría haber optado por no salir a hablar con él ese 13 de agosto.

Otros testimonios escuchados en el juicio también permitieron ver las inconsistencias, dijo la juez, que finalmente detalló que por ello debe aplicarse al procesado el principio in dubio pro reo, que significa que cuando haya dudas sobre su culpabilidad, el caso debe resolverse en su favor.



"Es el acusador el que debe demostrar su culpabilidad, por ello, si no se logra desvirtuar la presunción de inocencia, hay que absolver al acusado. Como quiera que antes de certezas sobre la responsiablidad del procesado, se aprecia ambigüedad sobre si Alexandre Vernot ofreció o entregó utilidad a Luis David Durán Acuña para que guardara silencio", se debía absolver, dijo la juez.



Tanto la Fiscalía como la Procuraduría apelaron la decisión tomada por la juez, por lo que el caso irá al Tribunal Superior de Bogotá para una decisión de segunda instancia.

