Señalado testaferro de Maduro buscaría evadir captura internacional

Todo estaba listo para que, el próximo 2 de mayo, la Fiscalía le pidiera a la Interpol la captura de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro y prófugo de la justicia colombiana. Pero una tutela de su defensa envió la solicitud al congelador.

EL TIEMPO estableció que el caso tiene que ver con las exportaciones ficticias, por 25.000 millones de pesos, que se le encontraron a la firma Shatex, ligada a Saab. La fiscalía segunda especializada de lavado de activos ha intentado cuatro veces imputarle los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias, estafa y lavado. Pero Saab no se ha presentado, a pesar de tener orden de captura vigente.



Por eso, el fiscal del caso lo iba a declarar reo ausente (en contumacia) y a pedir su captura.

Pero los abogados de Saab –que alegan su inocencia– entutelaron aduciendo que los hechos investigados habrían sucedido en Barranquilla. Por eso, pidieron que el caso pase de Bogotá a esa ciudad y se les respete el debido proceso y derecho a la defensa.

“A estos potenciales sujetos procesales les resultará mucho más fácil y viable responder los requerimientos judiciales tanto en su lugar de residencia como en el lugar donde sucedieron los presuntos hechos”, argumentan los abogados de Saab, que también defienden a su exesposa, Cinthia Certaín; y a sus hermanos Luis Alberto, Álex Naim y Amir Saab.



Y dicen que así abaratarán y facilitarán los posibles costos de una defensa; se podrán evitar gastos de traslados (interdepartamentales o intermunicipales); y se podrá facilitar el conocimiento y contradicción de las pruebas.



Lo que llama la atención es que mientras Saab argumenta que quiere abaratar gastos, tiene un apartamento en París y a la venta su palacete en Barranquilla, tasado en 25.000 millones de pesos. Además, se le acaba de ligar con 7 toneladas de oro venezolano que terminaron en Uganda y que valen 300 millones de dólares.



Y Luisa Ortega, fiscal de Venezuela, hoy en el exilio, ha dicho que Saab es el testaferro de Maduro y que se enriqueció con las cajas Clap, que el régimen les da a los más pobres.

Y aunque los movimientos migratorios muestran que Saab no reside en Barranquilla, la sala penal del Tribunal de esa ciudad, con ponencia de Luis Felipe Colmenares, le concedió la tutela y ordenó imputarle los cargos allí, como territorio de los probables delitos.



Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que la tutela es un claro intento de dilación de la imputación y solicitud de circular roja. Además, señalaron que los delitos no se cometieron solo en Barranquilla y recuerdan que varias capturas previstas, incluida la de Saab, se frustraron por la filtración de información del expediente.



También dicen que esta no es la etapa procesal en la que se alega la jurisdicción. Por eso apelaron la tutela y ahora será la Corte Suprema la que defina el tema.



UNIDAD INVESTIGATIVA

