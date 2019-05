Niegan medida de aseguramiento contra Álex Saab

Un juez de Barranquilla negó la solicitud de medida de aseguramiento contra el empresario Álex Saab dentro del proceso que se le sigue por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Para el juez de garantías la no comparecencia de Saab no se puede asumir como una obstrucción a la justicia ni tampoco un riesgo para el proceso ya que su defensa ha acreditado que no reside en Colombia.

Además argumentó que sus abogados han atendido todos los requerimientos de la justicia.

La decisión frena la solicitud de circular roja que la Fiscalía estaba a punto de solicitar contra Saab, a quien la fiscal venezolana en el exilio Luisa Ortega, señala de ser testaferro de Nicolás Maduro.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también señaló que el negocio de las cajas Clap, en el que está metido Saab, es una gran operación de lavado de activos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET